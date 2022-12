Cerca del 90% de motociclistas no cuenta con algún seguro

Sólo uno de cada diez conductores de motos a nivel nacional tiene contratado un seguro, una estadística “bien preocupante”, toda vez que el motociclista aún no concientiza que el riesgo no es perder el vehículo, sino su vida y la de terceros.

“Necesita un seguro que no sólo cubra el daño de la moto, sino los gastos de su persona, acompañantes e involucrados involuntariamente, que pudieran generarse de un accidente “, explicó en entrevista con La Razón el titular de Seguros y Daños de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Carlos Jiménez.

Indicó que ése es el mayor reto que hoy enfrenta la industria de seguros, en cuanto al seguro de motocicletas, ya que el conductor siempre considera que el valor económico de la moto no perjudica en gran medida a su patrimonio.

En muchas ocasiones la motocicleta pertenece a alguna compañía, lo que hace que el conductor carezca de interés si tiene o no un seguro, pero la realidad es que el perjudicado es quien la conduce.

Gráfico

“La persona que maneja una moto es aún más vulnerable que la propia motocicleta; es ahí donde tenemos que enfocarnos para cambiar esa mentalidad”, expuso.

Es importante garantizar que todas las empresas que tienen este tipo de ve- hículos de reparto o de utilería, los tengan asegurados y recordó que al menos en la Ciudad de México es obligatorio.

El funcionario de la AMIS refirió que, en los siniestros de colisión, más de 50 por ciento ocasiona lesiones graves o fatales para quien lo conduce; mientras que son menores los daños que ocasiona.

Reiteró la importancia de que las motocicletas sean sujetas al mismo reglamento que los automóviles, porque al final son vehículos que transitan por las calles.

Recordó que actualmente en la Ciudad de México un motociclista debe contar, por lo menos, con una póliza de seguro con cobertura de responsabilidad civil.

Sin embargo, Carlos Jiménez destacó la importancia de que las pólizas que quieran los motociclistas tengan cobertura de gastos médicos y robo; es decir, que sean iguales a las de los automóviles.

Con base en información de la AMIS, la cantidad de robos de motocicletas aseguradas en este 2022 reporta un crecimiento. En octubre pasado, a tasa anual hubo 4 mil 729 sustracciones contra 4 mil 022 registradas en 2021.

Listas para ciclistas

Para el caso de las bicicletas, el directivo subrayó que, ante el fomento y promoción de su uso, sobre todo en las grandes ciudades, como la CDMX, es de suma importancia contar con una póliza de seguro.

No obstante, aclaró que “una bicicleta no es un vehículo automotor, por lo que no es posible asegurarla a través de una póliza para automóviles”.

Por tanto, dijo que hay un importante reto, ya que, si bien una bicicleta puede tener un uso público, lo cierto es que no es un automotor y por tanto no se puede asegurar como tal.

“Ahí hay mucho que trabajar, porque las bicicletas están clasificadas en la Ley General de Movilidad, pero no son un vehículo automotor, aunado a que el seguro de autos sólo cubre unidades con motor”.

Jiménez señaló que ante esa situación se está tratando de incluir o evaluar hasta dónde el seguro de autos podría ser contratado para una bicicleta; “pero tal y como está actualmente la normativa de seguros”.

Por otra parte, destacó la importancia de contratar pólizas de casa habitación, ya que por sus amplios beneficios es posible cubrir las lesiones que la persona genera como ciclista; pero al querer cubrir los daños de la bicicleta, implica otro seguro.

“Es un hecho que se está modificando la manera de ver a la bicicleta como un riesgo. Estoy convencido que muy pronto habrá mucha más oferta de productos para los ciclistas”, afirmó.

Indicó que es importante trabajar de manera conjunta con las autoridades locales, sobre todo con el gobierno de la CDMX, “porque están promoviendo la bicicleta como un medio de transporte personal, que sí lo es, pero al compararse en el reglamento de tránsito, es considerada prácticamente como un vehículo”.

Por tanto, dijo, es importante focalizarnos sobre qué tratamiento normativo se le va a dar a una bicicleta para que el sector pueda facilitar los productos.

La finalidad es que los ciclistas puedan, muy rápido, encontrar opciones para cubrir los riesgos para ellos, los que generen y para salvaguardar su patrimonio, ya que hay bicicletas que tienen un valor económico superior al de un automóvil

Cambios legales para circulación de motos en la CDMX

Desde el primer día de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) implementaron el plan “Salva Vidas” con modificaciones al Reglamento de Tránsito para la circulación de motos, con la finalidad de reducir el número de siniestros.

Los cambios se resumen en cuatro puntos: el casco protector es de uso obligatorio y con características exclusivas para motocicletas; aunado a que la contratación de un seguro continúa siendo obligatorio.

Asimismo, los conductores deberán circular con licencia vigente

y las motocicletas con un cilindraje menor a 600 metros cúbicos no podrán circular en carriles centrales de vías de acceso controlado.

En caso de violación al Reglamento de Tránsito, la motocicleta será remitida al depósito vehicular. Para sacarla, en lugar de pagar multa, el conductor deberá asistir a un curso de manejo especializado en estos vehículos.