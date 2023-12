¿Por la Virgen de Guadalupe? Cerrarán bancos este 12 de diciembre

Este 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Ese día, en muchas empresas alrededor de México se les otorga el día libre a los trabajadores y trabajadoras, ya que muchas de ellas profesan la religión católica, aunque no esté estipulado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

Será ese mismo día en que los bancos no presten servicio a sus cuentahabientes, ya que ellos también celebran el 12 de diciembre, aunque no precisamente por motivos religiosos. Toma tus precauciones porque en esa fecha no habrá bancos abiertos.

leer más Este día de diciembre podría ser de descanso obligatorio en México

¿Por qué no habrá servicio de bancos el 12 de diciembre?

Porque además de celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe, también se celebra el Día del Empleado Bancario, fecha que se otorga como día libre a los trabajadores y trabajadoras de los bancos en México. Esta es la razón por la que cerrarán los bancos este 12 de diciembre.

Es importante aclarar que aquellos bancos que estén ubicados dentro de plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, pero de igual manera toma tus precauciones porque al ser menos bancos los que estén abiertos, hay más gente realizando sus trámites.

Recuerda, en todo caso, que si no es necesario acudir a un banco y puedas hacer tus operaciones en multicajeros o practicajas, situadas en los cajeros automáticos de las instituciones bancarias, puedes también hacer uso de ellas porque están en funcionamiento las 24 horas los 365 días del año.

Banamex. Especial

Los bancos cerrarán dos días más

Pero no es sólo el 12 de diciembre el día en que se cierren los bancos en México; también permanecerán cerrados el 25 de diciembre, de acuerdo al calendario oficial de días feriados de la Asociación de Bancos de México, la ABM.

Otro de los días que permanecerán cerrados los bancos en México, será el 1 de enero del 2024, pues de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, este día es obligatorio y oficial de descanso para todos los trabajadores del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.