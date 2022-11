Sin posibilidad de comprar canasta básica completa, 70% de los mexicanos

Del comercio en pequeño, 70% desconoce la existencia del Apecic y 80% dice que no funciona Anpec reveló que a 6 meses de iniciada la estrategia del gobierno para contener la inflación, 70% de comercios no saben de su existencia, mientras que aquellos que tienen conocimiento, 80% asegura que no ha funcionado