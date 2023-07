¿Cuántas veces no hemos escuchado el miedo que la gente tiene a sacar una tarjeta de crédito? "Es que no la sabría administrar"; "Creo que es endeudarte inútilmente"; "Tengo terror porque qué tal si no me da la vida para pagarla", son algunas de las cosas que escuchamos cada que preguntamos a alguien por qué no maneja tarjeta de crédito.

Entre el preguntarte si cubre tus necesidades de consumo, los intereses que te cobran y las menores comisiones, hay varios consejos que podemos darte para elegir la mejor tarjeta de crédito si es que quieres aventurarte a tener una.

Especial

Consejos para elegir una tarjeta de crédito

Tomar en cuenta tus ingresos. Considera tu capacidad de endeudamiento: 30 por ciento de tu ingreso una vez restados tus gastos fijos. Ser consciente que este no es dinero extra, es un crédito con el que te puedes financiar hasta por 50 días.

​Revisa los términos y condiciones de la tarjeta que elegirás. Revisa monto de anualidad, el Costo Anual Total te ayuda a calcular el costo total del financiamiento de un crédito: tasa de interés, anualidad, seguros y también comisiones.

​Elige una que te dé chance de aprovechar beneficios como meses sin intereses; tasas preferenciales; programas de puntos; millas en boletos de avión y preventas.

Aspectos para tomar en cuenta

Cuando ya elijas tu tarjeta de crédito, ten presentes tanto la fecha de corte como la fecha límite de pago. La fecha de corte es la que el banco marca como el fin del periodo del ciclo de tu crédito (generalmente tienes 20 días para pagar). La fecha límite de pago lo dice todo: es el límite que tienes para cubrir tu deuda de manera parcial o total.

Si cubres el monto total de tu deuda antes de tu fecha límite de pago, puedes financiarte hasta por 50 días. En todo caso, paga más del mínimo si no puedes cubrirla porque de no hacerlo, entrarás en intereses moratorios que pueden ascender al 120 por ciento anual.

Recuerda también que debes revisar tu estado de cuenta de manera mensual para apoyarte a conocer tus saldos.