"Si no contratas a personas mejores, no estás llamado a tener una gran firma"

Aterrizó en México apenas hace un año con una gran aceptación que hizo que superara en casi 10 veces su perspectiva de crecimiento. Se trata de la empresa tecnológica financiera argentina, Ualá, que hace no mucho se convirtió en uno de los “unicornios” más importantes de la región latinoamericana.

En septiembre del 2020 llegó a nuestro país y desde ese momento ha emitido 300 mil tarjetas de débito, llegando a todos los rincones, siempre con la perspectiva de ayudar a más de 68 millones de mexicanos que no tienen la oportunidad de acceder al mercado financiero convencional.

En voz del director para México de la firma, Ricardo Olmos, la aventura continúa e incluso se hace más retadora; “buscamos cambiar la vida de millones en México, hacia allá vamos y creo que, aunque hemos colocado 300 mil tarjetas, que es un buen número, es un mal número frente a una necesidad de tantos millones”.

Lo que he visto en Ualá es único. Aquí realmente toco la vida de millones de personas... Te sientas con ellas, las escuchas, las acompañas en su día a día y las ayudas a cambiar, a alcanzar su libertad financiera y, por ende, su felicidad ” Ricardo Olmos

Country manager de Ualá México

En una charla con La Razón, en el marco de su primer aniversario, Olmos aseguró que el éxito no llegó solo y simplemente fue el resultado del esfuerzo y la labor de muchos trabajadores que ven en la empresa una gran oportunidad para desarrollarse profesionalmente.

¿Qué significa dirigir una de las empresas más importantes de la región? Es mi sueño. Soy emprendedor desde hace más de 15 años, mi primera empresa la empecé a mis 17 años, he creado más de seis compañías por lo que crear cosas de cero a uno es lo que más me llena; crear equipos que realmente puedan conectar los puntos, innovar y empujar el mundo hacia adelante es parte de mi razón de ser y lo que he visto en Ualá es algo único. Aquí realmente toco la vida de millones de personas, en Argentina tenemos el 10 por ciento de los usuarios, es decir, 3 millones de personas, aquí tenemos a 300 mil personas, algo que nunca nadie había logrado en México en menos de un año.

¿Cómo logra estos objetivos planteados y además superados? Son tres los tips que suelo dar a los emprendedores: primero mantener el foco en una sola cosa que realmente te pueda representar como resultado más del 80 por ciento de lo que logras. Esto es muy importante, porque si no haces una cosa a la vez es muy fácil que puedas desviarte del camino y desviar la atención en temas que probablemente no van a tener el mismo impacto, que es lo que hoy en día se necesita. En segundo lugar, tienes que aprender a liderar un equipo, entender cuál es su motivación y puedas traducir esa motivación en resultados; tienes que comprometerlos con esa visión y llevarlos al unísono para que contigo puedan crear un producto; y en tercer lugar está el contratar personas mejores que tú, si no contratas a personas mejores que tú no estás llamado a tener una empresa de alto impacto, es muy difícil que lo logres, porque muy pocas personas están preparadas para crecer 5.0 por ciento o más semana tras semana y el compromiso que aquí se necesita es absoluto, es total.

¿Para una empresa como Ualá, qué significó la pandemia de Covid-19? Nos benefició por algunas razones, la primera es porque en la pandemia éramos 200 personas en toda la región yendo a la oficina, hoy somos más de mil personas de 14 nacionalidades distintas y de éstas más del 90 por ciento fue contratada en pandemia. En suma, los pagos electrónicos o e-commerce creció 80 por ciento del 2019 al 2020 y solamente el primer semestre de este año creció más de 50 por ciento y claramente eso impulsó todas las compras en línea, favoreció que las personas tuvieran que salir a buscar un medio para poder hacer pagos digitales y se encontraron con que hay un medio donde, a diferencia de lo que sucedía antes de nuestro lanzamiento, otorga mayores facilidades.

¿Cómo asimilan las brechas de género que hay en la región? Estamos comprometidos con lograr no sólo la inclusión financiera, sino también la inclusión de género y en ese sentido creo que tenemos una de las empresas más diversas con más de 14 nacionalidades en donde el 40 por ciento del management son mujeres y donde cerca del 40 por ciento de los usuarios también lo son. Es un producto hecho realmente por una empresa que cree firmemente en eso y que no solamente lo pregona como un ideal, sino que lo hace; hoy 34 por ciento de toda la compañía son mujeres.

¿Qué sigue hacia adelante para Ualá en México? Cambiar la vida de millones en este país, hacia allá vamos; creo que 300 mil tarjetas es un buen número frente al histórico, pero es un mal número frente a una necesidad de tantos millones de personas que ya tienen un dispositivo móvil, ya están conectadas a Internet y ya tienen todo a un clic de distancia, poder abrir su cuenta en Ualá y beneficiarse de una propuesta de valor, es lo mejor. Hacia allá vamos.