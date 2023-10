¿Por qué no te conviene aceptar los préstamos de un cajero automático?

Todos hemos atravesado una emergencia económica, por lo cual la idea de un préstamo bancario se ofrece como una solución efectiva. Para este propósito, hay todo tipo de opciones, desde la forma tradicional a través de tu banco de confianza, hasta aplicaciones móviles e, incluso, los cajeros bancarios.

En muchas sucursales, cuando acudes a un cajero automático a realizar una operación con cualquier tarjeta, en la pantalla del servicio te puede ofrecer un préstamo, un adelanto, o algún servicio similar. Por practicidad o simplemente por no leer bien puedes aceptarlo, pero, ¿esta es una buena idea?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Consudef) advierte que ésta y otras prácticas pueden tener consecuencias inesperadas. ¿Qué es lo que puede pasar? Te contamos.

¿Por qué no te conviene aceptar los préstamos de un cajero electrónico?

La Condusef ha advertido en reiteradas ocasiones las buenas y malas prácticas para realizar en el cajero automático, así como consejos de seguridad con los cuales evitar pérdidas.

Esta vez, en particular, advierte lo que puede pasar cuando aceptamos un préstamo que se nos ofrece en los cajeros automáticos mientras hacemos nuestras operaciones. El riesgo, sin embargo, no es tan grave, así que si has recurrido a eso, toma un pequeño respiro.

La dependencia advierte que el principal problema al aceptar un servicio de este tipo es que, lo más probable, fue sin ningún tipo de planeación, lo cual puede repercutir en nuestras finanzas personales, sobre todo si es un hábito reiterado .

De esta forma, lo mejor a la hora de solicitar créditos es planearlo con base en el presupuesto del hogar, el nivel de ingresos, de urgencia y desde el conocimiento de en cuánto tiempo se puede liquidar la deuda.

Por ello, la Condusef emitió una serie de recomendaciones a la hora de realizar transacciones en un cajero automático:

Permanecer atento al momento de realizar cualquier operación, para no aceptar nada por accidente

En caso de aceptar el crédito por error, es mejor no disponer del dinero y comunicarte con su banco de forma inmediata

Antes de planear un crédito, mejor consultarlo con el banco, ya sea en sucursal o en llamada telefónica, para conocer bien las condiciones del mismo

Relacionado con el punto anterior: asegúrate de conocer el Costo Anual Total (CAT), la tasa de interés del crédito y el cobro de comisiones, para así planear bien si te conviene aceptarlo

