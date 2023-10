Cuidado si vas al cajero para sacar dinero: esta es la forma que usan para robártelo

El uso de los cajeros automáticos se ha vuelto más recurrente. Aunque mucha gente ya realiza sus pagos y cada vez más se usa el recurso de las aplicaciones y las transferencias, el uso del efectivo es también necesario. Esto lo aprovechan los delincuentes, quienes ahora tienen un nuevo modus operandi.

Si tú eres de los que usa el cajero automático, pon atención a lo que te contaremos a continuación, para que evites ser víctima del crimen organizado.

¿Cómo están robando ahora en los cajeros automáticos?

Pon atención pues este tipo de robo tiene el objetivo de que no recibas tu dinero de manera inmediata. Lo que hacen los delincuentes es tapar la ranura de donde sale el dinero en el cajero automático. Esto provoca que salgas en busca de ayuda y ahí afuera, ellos están esperándote.

Pero no, no te ayudan. Lo que hacen es que, al darte por vencido porque tu dinero no salió del cajero automático, te vas. Segundos después, ellos entran, quitan la tapa o placa que pusieron en la ranura, toman tu dinero y huyen del lugar.

Una persona hace uso de un cajero automático Foto ilustrativa: Creative Commons

Verifica el cajero cuando entres

Entre las recomendaciones que se dan, es que te fijes muy bien de las condiciones en las que encuentres el cajero automático, aunque esto no garantiza que no te roben tu dinero. Se ha registrado también otra manera de operar al instalar equipos para robar tu nip, con un dispositivo que registra tus datos bancarios.

Antes de ingresarla, debes checar que no haya algo extraño, para evitar que seas víctima de los delincuentes.