¿A poco nunca has ido al cajero y tienes miedo de que la máquina se trague tu tarjeta o que no te entregue el dinero que pediste sacara de tu plástico? Es más, ¿cuántas veces no te ha sucedido que pides cierta cantidad y te sale una menor o de plano no te sale nada del dinero que le pediste al cajero sacar?

Cuando el cajero está a un lado del banco y éste se encuentra abierto, quizá la opción más rápida sea entrar al banco y reportar que el cajero no te dio el monto que solicitaste, pero... ¿qué pasa cuando el cajero no corresponde a la institución bancaria a la que pertenece tu tarjeta? ¿Qué sucede si el cajero no te da el dinero que solicitaste y es de noche? ¿Qué tengo que hacer en esos casos?

¿Qué hago si el cajero automático no me entrega mi dinero completo?

De lo primero que tienes que ser consciente es que no debes aceptar ayuda de ningún desconocido. Por ningún motivo, debes incluso solicitarla tú. Entonces, ahora sí, en caso de que el cajero automático no te entregue el dinero que solicitaste o si no te lo entrega completo, deberás seguir estos pasos: