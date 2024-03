Esta es la curiosa característica que hace diferente al Levi's 501 del Levi's 505

Pareciera que son iguales, sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Vemos un par de pantalones de mezclilla y pensamos que no hay diferencia entre ellos, cuando algo tan mínimo como un detalle en la bolsa o la forma de la pierna nos ayudaría a saber que pertenecen a un modelo distinto. Aunque a la vista el modelo 501 de Levi's sea muy parecido al modelo 505 hay varias diferencias.

¿Cuál es la diferencia entre el Levi's 501 y el 505 y cuál es el mejor?

Sabemos que el modelo de jeans más usado alrededor del mundo es el Levi's 501, sin embargo, hay muchos más modelos que maneja la marca para que te los puedas poner en cualquier ocasión. Desde el 502, pasando por el 505, el 510, el 511, el 512 y el 519. Ahora nos concentraremos en el 501 y el 505 para que conozcas sus diferencias.

El 501 es un modelo que Levi's describe como aquella pieza con un corte recto, mucho más vaquero que cualquier otro modelo de su línea. Además tiene un tiro alto que provoca que te ajuste a la cintura sin tener que usarlo por debajo del ombligo, a la cadera. Tiene una bragueta que se caracteriza por tener botones en lugar del classy zipper.

¿Cómo lo puedes diferenciar del 505? Aquí debes tomar en cuenta que ambos modelos son muy parecidos. El 505 tiene un fit regular y hay algo con lo que podrás identificar uno del otro: el 505 tiene cierre en la bragueta, en lugar de los característicos botones que maneja en su confección el Levi's 501.

El cierre que tiene el Levi's 505 es el cierre original de 1967, entonces es muy fácil que sepas identificarlos cuando vayas a la tienda especializada por tus próximos jeans.

Recomendaciones al comprar jeans

Sea cual sea el modelo que vas a comprar, siempre piensa en lo siguiente, para que tu compra sea la mejor y no tengas que regresar a cambiar los jeans que acabas de comprar o peor aún, que no tengas la posibilidad de hacer un cambio y te quedes con una prenda que no usarás jamás.

Piensa en qué actividades utilizarás más los jeans.

​Elige tu talla para que el pantalón te quede.

​Lleva al probador hasta 3 tallas diferentes, pues hay veces en que la misma marca puede tener fallas a la hora de confeccionar diversos modelos de jeans.

​El tiro es necesario que llegue 1 centímetro debajo del ombligo para que te quede perfecto.

