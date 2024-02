Una de las prendas más recurrentes en el mundo es el pantalón de mezclilla, los popularmente conocidos como "jeans". Los hay skinny, slim fit, straight leg; vaqueros bootcut; baggy; vaqueros con rotos, hay decenas de pantalones de mezclilla para usar en distintas modalidades y ocasiones.

Generalmente, los jeans tienen un costo alto, sin embargo, es necesario que sepas que hay lugares en donde puedes conseguirlos a precios sumamente accesibles. Uno de esos sitios lo puedes ubicar en la Ciudad de México y aquí te contamos en dónde están localizados, para que acudas y veas todos los jeans que hay disponibles para ti a excelentes precios.

Este es el outlet que vende jeans desde 175 pesos en CDMX

En este outlet las ofertas pueden alcanzar el 30 por ciento de descuento, pero en colecciones que son de otras temporadas, lo puedes encontrar hasta 40 por ciento más bajo de lo que los encuentras en otros sitios, así que en tu economía, claro que piensan.

Lee Jeans Outlet es el lugar en donde puedes encontrar estos pantalones de mezclilla o jeans en precios que van desde los 175 pesos hasta los 370 pesos. Está ubicado en avenida José María Izazaga 160 en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Pensaste que no habría jeans más baratos? ¡Sí los hay! Reuters

Hay una cosa que todavía le agrega un plus: hay muchas tiendas en el Centro Histórico, dedicadas a la venta de jeans, en donde no puedes probártelos: en esta sí puedes hacerlo. Además, no sólo cuenta con jeans, sino también con una gran selección de playeras y de blusas con las que puedes combinarlos.

