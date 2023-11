Las promociones llegan al por mayor. Por todos lados hay ofertas y descuentos que no puedes desaprovechar y una de ellas es la que presenta, como cada año, Six Flags. El Pase Anual 2024 ya está a la venta y no sólo dieron a conocer su precio sino también una promoción para que puedas comprarlo a un costo más accesible.

Si tú eres de esos que cada año compra su pase para no perderse de las atracciones y los juegos mecánicos del popular parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad de México, seguros estamos que el descuento te será bastante atractivo y, sobre todo, útil.

¿Cuánto cuesta el pase anual de Six Flags 2024?

Primero, te contamos que hay tres tipos de pases anuales, los cuales te mencionamos a continuación, junto a su respectivo costo:

Gold Summer Pass. Mil 250 pesos.

​Platinum Pass. Mil 600 pesos.

​Diamond Pass. Dos mil 800 pesos.

Sin embargo, dos de esos pases anuales 2024 para Six Flags, podrás adquirirlos prácticamente a mitad de precio desde ek 6 de noviembre y hasta el 26 del mismo mes.

Promoción para el Pase Anual de Six Flags 2024. Especial

¿Cómo puedo comprar el pase anual de Six Flags 2024 a mitad de precio?

Recientemente Six Flags dio a conocer que tanto el Pase Anual Gold Summer 2024, como el Platinum Pass, tendrán un costo de 888 pesos cada uno, lo que significa que estarán básicamente a mitad de precio.

Los pases anuales 2024 de Six Flags, incluyen visitas ilimitadas a todos los parques Six Flags y Hurricane Harbor, estacionamiento sin costo, así como el 15 por ciento de descuento en alimentos y souvenirs.

En caso de que la pienses para comprártelo, la realidad es que debes hacer un ejercicio de conciencia sobre la cantidad de visitas que haces cada año al parque. En caso de que no seas un visitante recurrente, no es conveniente que te lo compres, sin embargo, si acudes con frecuencia para divertirte en Six Flags, no tenemos duda en que es una gran oferta para ti.