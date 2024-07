Desde el momento en que comienzas tu vida laboral, es necesario que tramites el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, una clave que cualquier ciudadano que tenga un empleo formal y que tengan alguna actividad económica en el país, debe tener, incluidas aquellas personas que están dadas de alta en el Servicio de Administración Tributaria con sueldos y salarios.

Si porque desconoces del tema y apenas estás iniciando en el mundo laboral o de plano porque no lo quieres tramitar, te contamos por qué es necesario que lo tengas, tomando en cuenta que si tienes alguna actividad económica y no lo has tramitado, podrías hacerte acreedor o acreedora a una multa.

¿De cuánto es la multa por no tramitar el RFC si ya trabajo?

Si nadie te lo ha dicho, aunque es poco probable debido a que las empresas que ofrecen empleo formal lo solicitan, es importante que al tener trabajo, cuentes con el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, el RFC, el cual puedes tramitar desde los 16 años.

Desde el año 2022, este documento es obligatorio para las personas mayores de 18 años y el que no lo tramites, podría traerte multas que se ven señaladas en el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, el CFF.

"Cuando no se solicita la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente", las multas que esto puede desencadenar van de los 4,480 pesos hasta los 13,430 pesos, "a las comprendidas en las fracciones I, II y VI".

RFC Especial.

¿A qué se refieren esas fracciones?

Estas fracciones a las que se hace alusión en el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, se refieren a aquellas en donde el RFC no se solicita cuando es una obligación o se hace fuera de tiempo; cuando no se presenta la inscripción a nombre de un tercero, cuando legalmente se esté obligado a hacerlo o cuando se señala un domicilio fiscal distinto al que en realidad tienen.

Te invitamos a que realices este trámite en caso de que ya tengas los 18 años de edad o si es que ya tienes empleo y todavía no lo tramitas, para que por no tener el RFC, te lleves una multa económica.

