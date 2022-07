¿Qué debes hacer con tu primer sueldo?

¿Acabas de entrar a trabajar y no sabes qué hacer con tu primer sueldo?, no te preocupes, lo primero que te podemos aconsejar es que no lo gastes sin haberte propuesto una meta. Lo mejor es que realices un análisis de tus prioridades y darle una buena utilidad a esta recompensa de tu esfuerzo.

Sin duda, incorporarse al mundo laboral y recibir el primer salario suele ser uno de los momentos más satisfactorios a nivel personal y profesional, y es una gran oportunidad para que realices este análisis que determine qué es mejor para ti.

Por esta razón, Afore SURA te da a conocer algunas sugerencias y consejos para aprovechar mejor tus recursos desde que recibas tu primer sueldo:

Distingue entre salario neto y bruto. Es importante recordar la diferencia entre estos dos conceptos para que no haya sorpresas al recibir tu primer sueldo y, sobre todo, tengas conocimiento exacto de la cantidad de la que podrás disponer para cubrir tus gastos mensuales y no caigas en el endeudamiento. El salario bruto es la suma de todos los importes que recibe un trabajador en su nómina y que incluye tanto su salario base como los complementos salariales, devengos extrasalariales, prestaciones e indemnizaciones a la seguridad social. Es decir, la cantidad total con las aportaciones a la seguridad social y las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas o IRPF. Por otra parte, el salario neto es la cantidad exacta que percibe el trabajador; en otras palabras, lo que en realidad ganas por trabajar, ya sea en depósito a tu cuenta de nómina, en cheque o en efectivo. Elabora un presupuesto con tus gastos y necesidades. Ya que tengas identificado tu sueldo neto elabora una lista en la cual incluyas los gastos fijos y constantes de cada mes, aquellos que no puedes posponer ni tampoco declinar. Posteriormente, identifica los gastos que serán realizados con fines de recreación y, por último, ten en cuenta el porcentaje que destinarás a tu ahorro, el cual podrás ir incrementando poco a poco. Te sugerimos administrar tus recursos con la regla 50/40/10: 50% para los gastos fijos y constantes de cada mes; 40% para gastos variables e imprevistos y el 10% para ahorro mediante aportaciones voluntarias. Conoce tus prestaciones laborales. Son los beneficios que la empresa te ofrece si eres un trabajador con Régimen de Asalariado y son aparte de tu salario. Entre las prestaciones que debes recibir por parte de tu empleador se encuentra el Seguro Social (IMSS) con tu NSS (Número de Seguro Social), Afore, Infonavit, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Regístrate en una Afore. Actualmente hay más de 18 millones de mexicanos que ya trabajan y que nunca eligieron una Afore. Por ello, es muy importante que elijas una Afore desde el inicio de tu vida laboral lo cual te permitirá preparar tu ahorro para el retiro desde que recibes tu primer sueldo. Una vez que hayas registrado tu Afore considera realizar aportaciones voluntarias. Recuerda que una excelente manera de adquirir el hábito del ahorro es hacerlo de forma automática. A través de tu cuenta de débito o crédito puedes domiciliar el monto y la frecuencia. Inténtalo y te sorprenderás lo fácil que es. La tecnología, tu aliada. Apóyate de la tecnología para realizar ahorro. Puedes descargar en tu celular la app Afore SURA, la cual te ayudará a realizar ahorro voluntario en tu cuenta de Afore para lograr tus metas financieras de corto, mediano y largo plazo. Con la app Afore SURA podrás revisar tu estado de cuenta en cualquier momento, realizar trámites 100% digitales y con la absoluta seguridad que tus datos están protegidos. Para conocer más sobre este tema consulta afore.suramexico.com. Designa un nombre para cada meta de ahorro. Al realizar las aportaciones voluntarias puedes nombrar a tu ahorro para que tengas mayor ímpetu por ahorrar de manera constante. Por ejemplo, puedes catalogarlo como “vacaciones”, “auto nuevo”, o “nuevo proyecto” para que recuerdes el motivo por el cual estás guardando esa cantidad de dinero y cumplas tus objetivos financieros. Recuerda que, cumplido el plazo de permanencia, podrás disponer de tus recursos de manera fácil y rápida.

Estos consejos seguramente pueden ayudarte, pero también puedes estar en contacto de instituciones financieras que puedan despejar tus dudas de manera puntual, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

FBPT