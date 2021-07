Descarta exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reforma fiscal en este sexenio

El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, descartó que en este sexenio se lleva a cabo una reforma fiscal y advirtió que quien llegue como Presidente en 2024 “va a recibir esencialmente un cartucho de dinamita prendido” en este tema.

Durante su participación en un evento organizado por la Fundación Friedrich Ebert, Fundar y Oxfam México, Urzúa, quien fue el primer secretario de Hacienda de la llamada Cuarta Transformación pero renunció por diferencias con las decisiones de política pública, subrayó que se requiere una reforma tributaria en México y va a ser necesaria en pocos años.

“¿Puede ser este sexenio? Yo lo dudo, yo creo que el Presidente de la República no tiene una naturaleza política y emocional suficiente como para aventarse el trompo a la uña

Creo que es una persona que en general se caracteriza por ser, y lo digo de manera franca, por ser un tanto populista y creo que un antónimo del populismo es un político que no sería populista, justo el contrario en el polo opuesto sería un político que es un estadista, y no lo creo que sea el caso en este momento agregó.

Acotó que tampoco la gran mayoría de los presidentes en México ha tenido haya cierta tendencia, naturaleza o querencia por visión de Estado, la cual requiere por necesidad el contemplar no solamente los votos que se van a dar de un día para otro, de un año para otro y de un sexenio al otro sino también pensar en las generaciones, en los hijos de los hijos.

Desgraciadamente, dijo el ahora académico, en México se han tenido muy pocos presidentes con esa visión, por lo cual va ser muy complicado establecer la reforma fiscal que se va a necesitar para el país.

Creo que quien llegue por parte de cualquier partido en 2024 como Presidente de la República va a recibir esencialmente un cartucho de dinamita prendido, va a ser muy complicado, no creo que se haga en este momento nada sostuvo.

No obstante, tenemos que prepararnos todos porque de lo contrario no se resolverá este tema y no se hará de México un país grande, consideró Urzúa, a un día de que su sucesor en la secretaria de Hacienda, Arturo Herrera, deje el cargo ya que será propuesto como gobernador del Banco de México, y será sustituido por Rogelio Ramírez de la O.