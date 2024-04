Destaca Asetur unión para lograr un mejor turismo en México

Actualmente, la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) se entiende como una asociación que marca la pauta de lo que tiene que ser una visión turística integral a nivel nacional, lo cual no habría sido posible sin el apoyo del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), señaló, Juan Enrique Suárez Del Real Tostado, presidente del organismo.

El también secretario de Turismo de Nayarit refirió que durante su gestión, que concluye en octubre, se registraron logros importantes como la unidad con la que trabajan los 32 secretarios de Turismo del país, la cual permitió que se tenga una visión compartida sobre las necesidades del turismo sin importar el color partidista de cada estado. “Hoy nuestras asambleas no son para invitar a proveedores, son para debatir temas que tienen que ver con la industria turística”.

Destacó que se logró acompañar a titulares de Turismo para que generarán agendas de relaciones públicas nacionales e internacionales, ejemplo de ello es la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la cual México será país socio en la edición 2025, en Madrid, España.

Respecto a la reunión que realizó la Asetur en el marco del Tianguis Turístico, el funcionario local aseguró que se dejó en claro cómo se debe trabajar la asociación que preside.

Puntualizó que tuvieron un diálogo abierto en el que se trató el tema de la transición del nuevo presidente o presidenta de la asociación.

¿Cuándo concluye su gestión al frente de la Asetur? En octubre de este año digo adiós y seguramente pronto tendremos ya decidido quién va a seguir, porque no queremos que llegue un mes donde se pase la estafeta y entonces entre el nuevo presidente y diga: ¿ahora qué hago? Lo que queremos es que desde ahorita vaya acompañándome y que en octubre entre de la mejor manera. En la reunión de secretarios de Turismo, se planteó que yo continuaré con el trabajo por otro periodo; sin embargo, decliné porque no le puedo quitar la oportunidad a alguien más.

¿Se queda tranquilo con quien vaya a suplirlo? Claro, yo sí voy a llegar y voy a decir ahora tú me representas, pues ponte a “chambear”, ponte a hacer esto. Porque sino, no nos convertimos en una asociación que exija resultados, para qué tenemos asociación. Eso es lo que no queremos que pase, entonces, le voy a exigir y me voy a quedar tranquilo, porque seguiría teniendo voz como secretario de Turismo.

Cuando entré a Asetur me decían: “va a ser muy complicado que los 32 secretarios se pongan de acuerdo”, hoy a dos años de eso puedo decir que es una realidad, 32 titulares trabajando por un mismo fin. ¿Qué se requiere? Una persona que tenga el liderazgo, capacidad, paciencia para concientizar la importancia de esto y transmitirlo a los demás.

Agregó que en sólo dos años de trabajo y gracias al apoyo de todos los titulares del sector, la Asetur se logró consolidar y se hicieron cosas que antes no se realizaban, como por ejemplo priorizar los temas de seguridad. También se logró que las áreas turísticas de los estados participen en las reuniones de seguridad. Asimismo, agradeció que los gobernadores den la oportunidad de que esto suceda, ya que se pueden materializar objetivos en zonas donde hay focos de inseguridad, se conozcan y se puedan convertir en áreas de oportunidad, en ventanas positivas para el destino turístico.

¿Cómo ve el empate de agendas respecto a lo que ustedes y la Conago buscan en materia turística? Gracias a los gobernadores estamos como representantes, no estamos por elección popular, entonces nos debemos a ellos y en esa parte yo he sido muy claro con los secretarios: que el eje y la visión de trabajo en el modelo turístico tiene que venir implementado desde la Conago y nosotros seguirlos y ahí es donde hoy gracias a la agenda que Mara (Lezama) está generando en esta nueva Comisión de Turismo donde los secretarios entramos.

Yo tengo un dicho que, creo que primero tienes que crear comunidad y luego tienes que hacer que la comunidad quiera crear y si logras eso, lo demás es una inercia del trabajo y si Mara logra crear comunidad con los gobernadores, pues automáticamente esa comunidad va a querer crear en materia turística.