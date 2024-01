Por elecciones, analistas ven incertidumbre

A medida que se acerquen las elecciones de México y Estados Unidos es probable que veamos mayor incertidumbre y las perspectivas económicas se contaminen, particularmente si el exmandatario del país vecino, Donald Trump, sigue avanzando, consideró Franklin Templeton.

En ese sentido, Jorge Marmolejo, analista de la institución, destacó que la incertidumbre es un factor de riesgo para los mercados, “muchas veces es peor que las malas noticias”.

Si Trump gana, es posible que reviva algunos temas contra México, como el de los aranceles y el migratorio.

El peso mexicano se ha visto afectado dos sesiones consecutivas tras el triunfo de Trump en las encuestas de Estados Unidos, adicional a la incertidumbre que genera la política monetaria de la Reserva Federal.

El martes, la moneda mexicana cayó 1.76 por ciento, la mayor baja desde el 31 de agosto pasado, mientras que ayer retrocedió otro 0.25 por ciento, para ubicarse en 17.2304 unidades.

Para Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, Trump ya no es un riesgo tan fuerte para México como lo fue en 2016. Por otro lado, señaló que ya conoce su retórica y su forma “agresiva” de hablar. “Por supuesto que el mercado reaccionará, pero no tan fuerte como en 2016, por lo que no se esperan máximos históricos en el tipo de cambio relacionados con Trump”.

En cuanto a las elecciones de México, el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, consideró que el proceso electoral en el país tendrá un bajo impacto en la actividad económica. “En cada sexenio siempre pasa lo mismo, siempre está la incertidumbre del último año y qué pasará, y siempre pasa lo mismo; la demanda sigue, los clientes están ahí. Estamos haciendo todo para prepararnos para lo que sigue”, declaró en conferencia al presentar su reporte de resultados financieros del 2023.