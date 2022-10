Elon Musk analiza posibilidad de inversión en Nuevo León 

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, está considerando invertir en el estado de Nuevo León, al norte de México, afirman dos personas con conocimiento del asunto.

Musk se reunió recientemente con el gobernador de la entidad, Samuel García, junto con otros funcionarios locales y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Musk está mirando en particular hacia Santa Catarina, municipio a las afueras de Monterrey, una de las ciudades más grandes y de mayores ingresos de México, agregó una de las fuentes; no obstante, no detallaron lo que podría suponer la posible inversión del multimillonario.

Un portavoz del gobierno de Nuevo León declinó hacer comentarios. Ni Tesla ni la embajada de Estados Unidos se han pronunciado al respecto.

La visita de Musk a Nuevo León fue reportada originalmente por medios mexicanos. Varios de ellos publicaron fotos de Musk aparentemente de la visita, incluyendo una en la que aparece con la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez.

García publicó varios de los reportes de los medios en su cuenta de Instagram, en un caso etiquetando la cuenta de Rodríguez y escribiendo: "Mira, mira", sin más comentarios.

Tesla, con sede en Austin, Texas, tiene su propio carril en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos en Nuevo León para facilitar el comercio a proveedores locales, dijo el gobierno estatal en agosto.

CEHR