CCE: Los empresarios están frustrados del crecimiento insuficiente del país

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseveró que la frustración del sector privado es que el crecimiento económico del país es insuficiente y muy por debajo de su potencial.

En el panel "La recuperación de la inversión y el empleo", durante el Expansión Summit 2021, el líder del CCE señaló que el principal potencial de México está en que hay 56 millones de trabajadores, de los cuales sólo 20 millones están bajo la formalidad.

Recordó que la economía se estancó en 2019, el año pasado decreció 8.3 por ciento y "este año, aunque crezcamos al 7.0 u 8.0 por ciento, en tres años tendremos un crecimiento negativo”.

Por ello, insistió en que la obsesión del país debería ser la inversión, que tendría que representar 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); no obstante, al primer trimestre del año era 18.3 por ciento del total de la actividad productiva del país, una baja considerable si se toma en cuenta que hace dos años era de 21 por ciento.

"He repetido en múltiples ocasiones en que la gran obsesión de nuestro país debería ser la inversión, no es la historia, no es el diagnóstico repetido y reiterado de nuestros problemas, porque creo que ya los conocemos, es reiterar la solución, y esa es invertir", concluyó.