Tatiana Clouthier: No me asusta el diálogo, consultas sobre regla de origen nos darán la razón

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, no espera que el conflicto con Estados Unidos sobre la interpretación de la regla de origen llegue a un panel de solución de controversias bajo el T-MEC, pues confió en que en la etapa de consultas de le dé la razón a México y Canadá.

Durante su participación en el Expansión Summit 2021, Tatiana Clouthier afirmó que no le asusta que se tengan diferencias con Estados Unidos, pues es normal en una relación comercial. Le preocuparía más, dijo, que no hubiera mecanismos para resolver esas problemáticas, que no es el caso del tratado comercial.

"Soy una convencida de que creamos en el lenguaje, entonces no quiero creer que nos vamos a ir a panel, creo que el tiempo extendido y mostrando los elementos que tenemos tanto México como Canadá, de que tenemos la razón, nos permitirá a través del espacio de la consulta, dirimir las diferencias". Tatiana Clouthier

lee más Urge CCE a resolver regla de origen con EU

Consultas sobre la interpretación y aplicación de la regla de origen del sector automotriz

En agosto, México y Estados Unidos iniciaron una etapa de consultas sobre la interpretación y aplicación de la regla de origen del sector automotriz incluida en el T-MEC; en caso de no llegar a un acuerdo, se daría paso a un Panel de Solución de Controversias. A esta solicitud se unió Canadá de parte de nuestro país.

En este sentido, la secretaria de Economía dio a conocer que, como parte de su participación en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) que se llevará a cabo en Estados Unidos el próximo jueves 9 de septiembre, buscará atraer inversiones para resolver la escasez de semiconductores en el sector automotriz.

Mencionó que la implementación del proceso completo no es tan rápida, pues la economía y dinero que se requiere es enorme. Dijo que verán a empresas del ramo a lo largo de ésta y la próxima semana.

Lee más México pide consulta por regla de origen

"Hemos planteado dos cosas: hacer una pieza importante y vincularla con la cadena de producción en Estados Unidos; y la programación, una parte en Jalisco y otra parte en Baja California; con un ingrediente que hemos dicho: si nosotros le vamos a meter, cuál va a ser el compromiso en el producto final, qué me vas a dar, cuánto porcentaje para que no quede con que yo lo hice y al final nada más cooperamos y no vimos una reciprocidad en este sentido", destacó Tatiana Clouthier.

Dentro de los temas que tocará en el DEAN están las cadenas de suministro, el desarrollo de inversión en zonas sur-sureste, incluyendo a México y Centroamérica; desarrollo de las mujeres e infraestructura de frontera, como la facilitación de tránsito y comercio, todo encadenado a la innovación.

Tatiana Clouthier: 2 millones de negocios no declaran ante el SAT

En el mismo evento, la funcionaria federal comentó que cerca de dos millones de negocios están establecidos en un espacio de semiformalidad, porque le pagan al municipio en donde se ubican, pero no declaran ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Queremos entrar en un acompañamiento con ellas y esto es parte de lo que estaríamos anunciando pronto, una vez que el Presidente lo aprobase", indicó.

Por último, anotó que trabajan en diferentes mecanismos para facilitar el financiamiento a las pequeñas empresas, así como el pago de impuestos y su colaboración con las cadenas de suministro.

EASZ