Esta es la lista de películas que puedes ver en Cinépolis por solo 35 pesitos

Si eres de los que aman ir al cine, pero no lo haces seguido porque sus boletos cuestan un ojo de la cara, Cinépolis anunció que durante noviembre tendrá entradas a sólo 35 pesitos para algunas de sus películas. A continuación te decimos para cuáles funciones aplica esta promoción.

Como parte de su "Fiesta Cinépolis" desde el pasado 6 de noviembre y hasta este miércoles 8 de noviembre, el gigante del cine también tendrá palomitas y refrescos a mitad de precio para que no entres con las manos vacías a ver tu películas.

Películas que puedes ver en Cinépolis por 35 pesitos

Pero eso no es todo, ya que en funciones 3D, 4D y salas VIP los boletos costarán 75 pesos. Por ello, si decides lanzarte a ver una película hoy con tus amigos, familia o porque no tú solo, estas son las funciones que costarán 35 pesitos:

Señora influencer

Confesiones

Atentado en el aire

El bufón

Invierno en París

Saga Los juegos del hambre

Aquaman

Matrix

Five Nights at Freddy's

Trolls 3: Se armó la banda

El poder de los centavos

Hipnosis: Arma invisible

Radical

Los asesinos de la luna

¿Cuáles películas no entran en la promoción de boletos Cinépolis a 35 pesos?

Sin embargo, lamentamos decirle a las swiftie, que la película Taylor Swift: The Eras Tour, no entra en esta promoción, por lo que si deseas revivir el memorable concierto que nos dejó la cantante estadounidense, deberás pagar el precio normal. También películas que formen parte de preventas, festivales, funciones especiales y premieres no entran en la "Fiesta Cinépolis".

¡Regresaron las funciones de medianoche! Sé de los primeros en ver #TheMarvels este 9 de noviembre. ¿Vienes? 😎 ¡Ya puedes comprar tus boletos! 🎟️👉 https://t.co/i8WLyBG8Nz pic.twitter.com/ZOrZOIDr7T — Cinépolis (@Cinepolis) November 8, 2023

