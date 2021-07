“EU necesita a México para ser competitivo”

Con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país tiene el potencial de sustituir las importaciones que el vecino del norte le hace a China, de ahí la necesidad de esa nación de contar con México, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante su participación en el conversatorio “T-MEC, motor de crecimiento económico”, organizado por la Secretaría de Economía (SE) en el marco del primer aniversario del acuerdo comercial, señaló que no es la buena fe norteamericana la que va a ayudar a su vecino que está pobre, sino que Estados Unidos necesita de México para ser competitivos.

“Podemos viabilizar y hacer eficientes las cadenas de valor y podemos darle a Estados Unidos la competitividad que no tiene. Necesitan de nosotros. No es el favor que nos van hacer, no es la buena fe norteamericana que va a venir a basarse en ayudar a su vecino que está pobre y que de alguna manera quiere un desarrollo. Nos necesitan”, sostuvo.

Afirmó que México se debe preparar para que, en la revisión del tratado que se hará en cinco años, los socios comerciales no busquen inventar algún incumplimiento.

El empresario aseguró que México ”como siempre” va a cumplir con sus compromisos internacionales, algo que realizó incluso en medio de las crisis económicas, como la del Covide-19 el año pasado, esto en referencia a las acusaciones de Estados Unidos contra México en temas laborales.

Conviene recordar que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que ofrece el T-MEC fue usado por primera vez para atender una demanda estadounidense sobre presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores de la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato; la segunda vez fue contra la planta Tridonex, en Matamoros Tamaulipas.

Al respecto, Salazar Lomelín comentó que juzgar el compromiso del país por dos casos entre miles de contratos y relaciones que hay entre ambos países “es tan pequeño que no debería tener la atención tan increíble que se le ha querido dar”.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), refirió que es pertinente que haya compromisos para atender la diversificación de los sectores industriales en las cadenas de valor de la producción comercial, dar mayor conectividad y promoción al sur-sureste del país y optimizar los derechos de la democracia sindical.

También, dijo, se tienen que generar mayores espacios de intercambio para la cooperación regional en el ámbito digital y propiciar las mejores prácticas en términos de desarrollo sustentable, medio ambiente y energías limpias, en armonía con las potencialidades energéticas tradicionales.

Humberto Jasso, representante del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), comentó que hay muchos retos a futuro con el socio comercial, porque además de los temas del T-MEC, se enfrentan a cinco investigaciones adicionales contra exportaciones hortofrutícolas de Estados Unidos a México: fresa, pimiento morrón, frambuesa, calabaza y pepino.

Nuestro país, la solución y no el problema

Por otro lado, el líder del CCE, que recientemente ratificó otro año al frente de la organización, hizo énfasis en que en el tema migratorio México es la solución y no el problema, ya que provee de trabajadores a Estados Unidos, pues por ellos mismos no tienen la capacidad de hacer sus obras sin mano de obra mexicana.

“El mensaje que tenemos que seguir dando es organicémonos, nosotros tenemos gente, Guatemala, Honduras, El Salvador tienen gente. Nadie quiere pasar ilegal, está obligado a hacerlo porque no les dan opciones. Con esto, gana Estados Unidos, porque tendría personal; gana México y los tres países referidos, porque sería una válvula mientras nosotros no seamos capaces de crear nuestros propios empleos. Así, gana la productividad de la zona”, anotó.

Socios se reunirán para hacer “corte de caja”

En la reunión que sostendrán las representantes comerciales de México, EU y Canadá la próxima semana se hará un “corte de caja” para evaluar el primer año de implementación del T-MEC, así como en atender temas laborales, adelantó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE).

En la celebración del primer año de la entrada en vigor del acuerdo comercial, la funcionaria destacó que los resultados que se tuvieron, a pesar de la pandemia de Covid-19, como la posibilidad de exportar y que las divisas llegaran al país no habría sido posible sin el tratado.

Precisó que la siguiente semana se reunirá con Katherine Tai, representante comercial de EU y Mary Ng, ministra de comercio en Canadá, para hacer una valoración de todos los avances que se tienen en la parte laboral.

Sobre este tema, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó que con la reforma laboral en México “se ha reducido el tiempo para resolver los conflictos, al pasar de seis años a 45 días o tres meses”.