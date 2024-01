Finanzas personales | ¿Qué significa pago mínimo y pago total en mi tarjeta de crédito?

Hay quienes no sacan una tarjeta de crédito porque prefieren no lidiar con todos los problemas que se puedan generar al no ser buenos administradores y creer que tener ese plástico en nuestro poder, es dinero extra. La realidad es que sí se vuelve complicado cuando dejamos de tener control sobre nuestra deuda y comenzamos a aumentar intereses al no identificar ciertos conceptos.

Algunos términos como fecha de corte, fecha límite de pago, pago mínimo, pago total, se vuelven complicados y sumamente difíciles de entender, sobre todo cuando la deuda ya nos está rebasando o cuando está a punto de presentarse porque no podemos cubrir el pago, así que para que los tengas muy claros, te explicaremos qué es el pago mínimo y qué es el pago total en la tarjeta de crédito.

leer más Con muchos cambios: Así serán los pagos con tarjetas de débito y crédito en el 2024

¿Qué significa pago mínimo en mi tarjeta de crédito?

Si nos vamos a los términos que la propia Procuraduría Federal del Consumidor refiere, el pago mínimo es apenas un porcentaje de la deuda a pagar, el cual evita que te inhabiliten la tarjeta o que se te cobren intereses por falta de pago.

"Es un porcentaje total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas pendientes del mes", indica Profeco. Refieren en un artículo que puedes consultar AQUÍ, que "el pago mínimo de la tarjeta de crédito, dependiendo de cada banco, es de entre el 2 y 5 por ciento del saldo total. Esto quiere decir que los tarjetahabientes pagan intereses por el resto del saldo no cubierto y al hacerlo mes a mes, la deuda no sólo se extenderá, sino que además será mayor".

Los conceptos debes tenerlos muy claros. Especial

¿Qué significa el pago total en mi tarjeta de crédito?

El pago total es lo que consumiste en el mes y lo que debes pagar para que evites pagar intereses. Cubrirlo es la mejor práctica precisamente para que no tengas que pagar intereses y se recomienda hacerlo mes con mes, para que no dejes de controlar la deuda que vas teniendo mensualmente con la institución bancaria a la que pertenece tu tarjeta de crédito.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.