Fraudes en línea repuntan 89% de enero a mayo: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que de enero a mayo de 2021 se iniciaron ante el organismo ocho mil 102 controversias por posible fraude cibernético en bancos, con un incremento de 89.1 por ciento respecto al año pasado.

El presidente del organismo, Oscar Rosado Jiménez, destacó que estas cifras muestran un incremento en el fraude cibernético, ya que en 2020 se registraron cuatro mil 284 quejas por este tipo de fraude, con un aumento de sólo 9.0 por ciento respecto a 2019.

En videoconferencia, detalló que en total se iniciaron ante la Condusef 59 mil 849 quejas contra bancos, de las cuales 25 mil 878 tienen que ver con la posibilidad de un fraude, lo que representa el 43 por ciento del total.

Indicó que, de éstas más de 25 mil controversias, ocho mil 102 tienen que ver con fraude cibernético en los primeros cinco meses de este año, cifra superior a los cuatro mil 284 en igual periodo de 2020 y a los cuatro mil 061 de enero a mayo en 2019.

Los fraudes cibernéticos se relacionan con transferencia electrónica no reconocida, consumos vía Internet no reconocidos, envío y/o retiro de dinero móvil no reconocido e inconformidad por el importe de un consumo en comercio por Internet.

Lo que sucede con el fraude electrónico es que hay una tendencia a que siga creciendo, y el fraude tradicional, que es el que tiene más casos, tiene una tendencia a disminuir

Oscar Rosado Jiménez, Presidente de la Condusef

Rosado Jiménez apuntó que por el llamado posible fraude tradicional, la Condusef recibió 17 mil 776 quejas de enero a mayo de este año, superior a las 16 mil 892 en el mismo lapso de 2020 y 31 mil 443 en los primeros cinco meses de 2019.

Apuntó que los fraudes tradicionales tienen que ver con consumos no reconocidos, cargos no reconocidos en la cuenta, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por los usuarios.

“Aquí está el gran dato, de 60 mil quejas contra instituciones bancarias, 25 mil tienen que ver con la posibilidad de un fraude y ocho mil de esas 25 mil es lo que llamamos posible fraude cibernético y 17 mil, posible fraude tradicional”, añadió.

Por otra parte, reportó que durante los primeros cinco meses del 2021, la Condusef llevó a cabo 792 mil 095 acciones de defensa, con un aumento de 43 por ciento con respecto a igual lapso del 2020, pero todavía 16 por ciento por debajo de las otorgadas en el mismo periodo de 2019.

De estas acciones, 86 por ciento fueron asesorías y 14 por ciento fueron reclamaciones. La atención remota representó 78.1 por ciento, mientras que en 2019 era de 40.2 por ciento.

Rosado Jiménez apuntó que ocho de cada 10 quejas que recibe la Condusef están en bancos y aseguradoras. En el caso de las controversias contra bancos, de enero a mayo del 2021 recibió 59 mil 849 quejas, cifra superior a los 43 mil 500 casos en igual periodo del 2020, pero por debajo de las 70 mil 872 en los primeros cinco meses de 2019.

Los productos más reclamados en bancos en los primeros cinco meses son tarjetas de crédito con 29 por ciento y débito con 18 por ciento, principalmente.

Las principales causas de quejas son las relacionadas con el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) con 17 por ciento del total, seguida por consumos no reconocidos con 16 por ciento y la transferencia electrónica no reconocida con 9.6 por ciento, entre otras.

En el caso de las aseguradoras, sumaron 11 mil 518 controversias de enero a mayo del 2021, cifra superior a las ocho mil 269 en el mismo lapso de 2020, pero menores a las 17 mil 945 en los primeros cinco meses de 2019.

Indicó que los productos con mayores reclamos en las aseguradoras son los de automóviles con 43 por ciento, en vida-individual con 33 por ciento y en vida-de grupo con 6 por ciento, que en conjunto representan el 80 por ciento.

Las principales causas de reclamación son la negativa en el pago de la indemnización con 40.4 por ciento del total, solicitud de cancelación de contrato con 16.3 por ciento e inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización por el siniestro con 12.6 por ciento, entre otras.

Por último, anunció que en septiembre la Condusef lanzará el nuevo indicador “Revisa, compara y decide”, para que los usuarios sepan quién es quién en los productos financieros, similar al que tiene la Profeco sobre los precios.