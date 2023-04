Hackers secuestran nómina de maquilas

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Miguel Hernández, denunció que los ciberataques en contra de las empresas del sector, principalmente el robo de nóminas, se incrementaron desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

En el marco del Foro Internacional de Ciberseguridad Index, explicó que los hackers encriptan la base de datos de la empresa, lo que impide que el personal acceda para cubrir el pago de la nómina.

“Piden de rescate en criptomonedas, pero son números obscenos de miles de millones de dólares, lo que da idea que la persona que lleva a cabo el secuestro de datos, no tiene idea del costo de la nómina”, explicó.

Hernández pidió al Gobierno federal implementar una regulación en materia de ciberataques y recordó que México registra 170 mil millones de ataques cibernéticos al año, algo que resulta más que preocupante para las distintas empresas y organismos que ofrecen sus servicios en el país.

“Es un tema que tenemos que atacar. Desafortunadamente no contamos con leyes definidas. Por esta razón buscamos detallar un marco regulatorio que sea también flexible, porque no podemos legislar algo que todavía no conocemos”, señaló el presidente de Index.

Apuntó que además buscan hacer una invitación al Gobierno federal para que se sume a esta iniciativa de creación y homologación de esfuerzos, debido a que “las necesidades de los empresarios son mucho más rápidas”.

El líder de Index también precisó: “Vamos a requerir gente con mucha voluntad para hacer que las cosas cambien”.

Por otra parte, y durante su participación en el foro, el presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología (Anadic), Arturo Ramírez, señaló que durante el primer semestre del 2022 se registraron 68 mil millones de ciberataques a empresas de México.

Mientras que el director nacional del Comité de Tecnologías de la Información del Index, Agustín Tiburcio, indicó que la ciberdelincuencia se presenta en todo el mundo.

“Es un reto global, por lo que necesitamos estar involucrados de manera constante, capacitarse e invertir en tecnología para prevenir los ciberataques de raíz”, expuso.

El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, precisó que 80 por ciento de las empresas en la capital han registrado ciberataques, lo que habría ocasionado alrededor de tres mil millones de pesos pérdidas para los empresarios.

“Nosotros pensamos que la ciberseguridad va ir creciendo y siendo requerida conforme avance la economía; nuestro país va encaminado ya a la economía digital debido a los nuevos hábitos de consumo”.

En este foro dedicado a la relevancia que tiene la ciberseguridad como una prioridad inmediata, los especialistas coincidieron en que es necesario concientizar a la sociedad en general sobre este tema en particular.

Insistieron en que no se trata exclusivamente de un asunto de tecnología, sino de cambio de cultura. Adelantaron que impulsan la creación de un centro de ciberseguridad industrial.

Explicaron que la finalidad es brindar apoyo legal y certeza a empresas y organismos que dependen de resguardar sus datos e información de una manera segura y eficaz.