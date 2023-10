Llegando esta etapa del año, los y las trabajadoras del sector formal están esperando ansiosos un pago por parte de sus empleadores: el aguinaldo, una prestación a la que tienen derecho, la cual también está respaldada por la Ley Federal del Trabajo.

Para que lo recibas, hay una fecha límite: 20 de diciembre. Sin embargo, ¿qué pasa si no recibo este pago? ¿qué pasa si mi jefe me dice que me lo da después? ¿Cuánto tiempo tengo para cobrárselo? Todo eso te lo respondemos a continuación, así que pon atención.

¿Hasta cuándo puedo cobrar mi aguinaldo si no me lo dan en mi trabajo?

En caso de que no recibas tu aguinaldo, debes conocer que hay derechos y plazos que tienes como trabajador, los cuales tienes que exigir y te tienen que cumplir, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Si en tu trabajo no te lo dieron en la fecha límite, y no se ve para cuándo, tienes un plazo para hacer valer este derecho laboral.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo dice que en caso de que no te den tu aguinaldo, tienes hasta un año como plazo para reclamarlo. Refieren que dicho periodo de tiempo "contará a partir del día siguiente en que haya sucedido el hecho que dé lugar a la reclamación".

Por ejemplo, los jefes, patrones o empleadores, tienen hasta el 20 de diciembre para depositar los aguinaldos. Si para el 21 de diciembre no lo has recibido, tienes un año a partir de esa fecha para emitir tu reclamación.

El pago del aguinaldo es un derecho, sin embargo, no todos tienen que pagar impuestos por lo que reciban. Especial

¿Puedo cobrar aguinaldos anteriores que no me hayan pagado?

La respuesta es: no. El aguinaldo no se acumula de año en año, así que sólo puedes exigir el correspondiente al año en que no se recibió, es decir, el último. También debes estar enterado sobre esto, pues no es sólo con el aguinaldo que tienes este derecho, sino también con el reparto de utilidades, la prima vacacional, el pago de tu finiquito, la prima de antigüedad y el pago por incapacidades por maternidad.

Haz valer tus derechos como trabajador y trabajadora en México.