Hot Sale revive consumo; abre oportunidad a sector logístico

En la edición 2021 del Hot Sale, una de las campañas de venta online más importante en el país, se estima que participen más de 7.1 millones de consumidores nuevos, con ello, ocho de cada 10 mexicanos prevén adquirir algún producto a través de esta campaña, un repunte si se considera que el año pasado cinco de cada 10 compró algo.

De acuerdo con el reporte “Expectativas Hot Sale 2021” realizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el 80 por ciento de los consumidores adquirirá productos, situación que representa una oportunidad para las empresas del sector logístico, que esperan un incremento de 30 por ciento en sus envíos.

Heriberto Medina, CEO de EnvioShop, consideró que a lo largo de la pandemia y los meses que van de este año los consumidores ya se adaptaron al e-commerce; es decir, “perdieron el miedo” a pedir algún artículo por internet, de hecho, la AMVO señala que el comercio en línea creció 81 por ciento al cierre del 2020.

. Gráfico: La Razón de México

Por este motivo es que las expectativas son positivas para las empresas del sector logístico. Jacobo Buzali, CEO de PakMail México, centro que engloba a firmas como DHL, FedEx, UPS, Estafeta, etc; precisó que están preparados para hacer frente a la alta demanda que se espera durante la campaña de venta online de la AMVO.

“Estamos muy preparados para el Hot Sale. El año pasado nos fue muy bien, hicimos promociones y este año también las preparamos. Vemos un incremento de 30 por ciento en las operaciones de lo que es un mes normal; aunque nos hemos preocupado mucho en no sólo sacar promociones cuando hay eventos, sino que el cliente vea beneficios durante todo el año”, señaló en entrevista con La Razón.

Las perspectivas se fortalecen aún más, si se considera que el reporte de la AMVO también precisa que 88 por ciento de los consumidores optará por el envío a domicilio tras hacer una compra; 15 por ciento pedirá que la entrega del paquete sea a la casa de un familiar o amigo; 13 por ciento recogerá en tienda física; 12 por ciento dará la dirección de su centro de trabajo y 7.0 por ciento irá a un centro de distribución por su compra.

Las principales categorías son electrónicos, con 51 por ciento; moda, con 43 por ciento; electrodomésticos, con 37 por ciento; juguetes y videojuegos, con 35 por ciento; y muebles y hogar, con 33 por ciento. Las últimas tres tuvieron incrementos de ocho puntos porcentuales, cinco puntos porcentuales y seis puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con la edición pasada.

E-commerce, a largo plazo. Según cifras de la firma Statista, más de 69 millones de mexicanos comprarán en línea en 2024, lo que representa 16 por ciento más que en 2020, lo que indica que tanto las firmas que venden por Internet, como las dedicadas a la mensajería y logística, tienen potencial para los próximos años.

En este sentido, Jacobo Buzali sostuvo que, aunque la pandemia de Covid-19 el año pasado aceleró el comercio electrónico, este segmento aún está en auge, con la perspectiva de continuar creciendo en los próximos dos años.

“Como la gente no podía salir de casa (por la pandemia), el e-commerce se disparó de forma importante, algo que benefició a la mensajería y micronegocios que hicieron páginas para vender productos. El auge lo seguimos viendo, pero también la competencia bastante feroz, porque cada vez habrá más gente que venderá por internet al ser un mecanismo barato y fácil”, dijo.

Statista también dio a conocer que en 2020 más de 39 por ciento de la población mexicana adquirió bienes o servicios en línea; mientras que en 2017, el porcentaje de compradores digitales era de 29.7 por ciento.

De la misma manera, calculó que esta tendencia al alza continúe en los próximos años, rozando 44.2 por ciento al cierre de este año.

Al respecto, el CEO de PakMail hizo hincapié en que hace falta educación para los emprendedores interesados en el espacio cibernético. Manifestó que entre los retos que ve hacia adelante para el sector es que faltan más eventos tanto que promocionen las ventas en línea como los que preparen a los vendedores a sacarle mejor provecho.

“Aunque ha crecido mucho el e-commerce, todavía hay mucho que hacer en educación a los nuevos emprendedores y plataformas disponibles. México no va empezando, pero tampoco está en su máximo apogeo. No es nada más dame más envíos, es déjame ayudarte, darte tips para tener una página más rentable y entre más vendas también me beneficias a mí”, concluyó.