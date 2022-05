Tras incidentes Segob pone en orden Sistema Aeroportuario

El Gobierno federal acordó ayer ordenar el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) en una reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia que tuvo que intervenir entre las autoridades aeronáuticas y las empresas del sector, que en este momento se encuentran en una crisis derivada de diversos incidentes aéreos que dio como resultado la renuncia de Víctor Hernández Sandoval a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

En la reunión se llevaron a cabo diversos acuerdos, según señaló el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Rogelio Jiménez Pons, uno de ellos fue que se acordó reducir en 25 por ciento las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mismas que se trasladarán hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, movimiento a realizarse en un año a partir de agosto y septiembre.

“El chiste es que el proyecto de toda la escala metropolitana regrese al proyecto original de hace mucho tiempo, que tengamos los vuelos distribuidos de toda la masa demográfica de la metrópoli en cinco aeropuertos. Al norte el Felipe Ángeles, el AICM, Puebla, Cuernavaca y Toluca. Eso es lo que va a operar a futuro; entonces estamos dando ese paso en ese sentido”, comentó en entrevista con Radio Fórmula.

Explicó que, para empezar esa migración de operaciones, se estableció un plazo de 12 meses empezando en una primera etapa en agosto, cuando se había señalado que era en julio y la segunda etapa en septiembre, un mes antes de lo que se había propuesto originalmente, con la finalidad de compensar los tiempos.

A la reunión, encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudieron el titular de la SICT, Jorge Arganis Díaz y Rogelio Jiménez Pons; representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), del AICM y el AIFA.

Por el lado de las empresas privadas, estuvieron presentes Andrés Conesa y Sergio Allard, director general y vicepresidente ejecutivo de Legal y Relaciones Institucionales de Aeroméxico, respetivamente; Enrique Beltranena, CEO de Volaris; y representantes de Viva Aerobus.

La reunión se dio después del incidente de proximidad entre dos aeronaves de Volaris en el AICM, el sábado pasado, por lo que el Presidente López Obrador dio a conocer, que sí hubo un error y reveló que se analizaría el tema en la Secretaría de Gobernación; sin embargo, el subsecretario de Transportes afirmó que las primeras indagatorias apuntan a que se debió a un error de parte de los controladores aéreos, que permitieron el aterrizaje de una aeronave que provenía de Mazatlán cuando otra estaba a punto de despegar con destino a Guatemala.

“Es un error que ya confirmamos que sí, desgraciadamente, fue el controlador… Hay un tema que estamos checando, y que se tiene que confirmar, y es que sí, en ese momento hubo cambio de turno. Uno (controlador) fue el que dio el paso, pero no fue el mismo que dio la bajada. Tenemos que checar eso, porque entonces aquí hay dos responsables”, sostuvo.

Gráfico

Sinacta ve más de 100 sucesos

Ante esto, el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta), aseguró que de marzo del 2021 a la fecha han ocurrido alrededor de 100 incidentes aéreos en el país, no todos reportados, de los cuales en la CDMX se ha registrado el 40 por ciento.

En conferencia, José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sinacta señaló que de ese número el organismo ha presentado registro oficial de 30 sucesos, además aseguró que sólo en el Valle de México se ha incrementado en 300 por ciento el número de percances.

Covarrubias aseguró que antes de que entrara en operaciones el rediseño del espacio aéreo, era extraño tener algún incidente de este tipo, además de que algunos de ellos han sido más graves como el del sábado en la noche en el AICM, en el cual se tuvo que recurrir a un procedimiento denominado “ida al aire”, que, aseguran, se utiliza en situaciones excepcionales.

El dirigente de los controladores aseguró que en el último año se llevan diariamente cinco procedimientos de este tipo sólo en la Ciudad de México, cosa que no sucedía antes de que entrara en operación el nuevo rediseño del espacio aéreo, cuando afirma, se tenía sólo un incidente al día.

No obstante, el experto enfatizó que los incidentes no están relacionados con la entrada en operación del AIFA, ni tampoco con el trazo del espacio aéreo per se, sino con la implementación del rediseño de este último, así como con la gestión administrativa que se hizo en el Seneam con Víctor Hernández.

Exigen más seguridad aérea

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez (PAN) exigió que se detengan las operaciones en el AIFA hasta que existan condiciones de seguridad aérea, en un oficio dirigido al titular de la SICT, Jorge Arganis Díaz Leal.

Recordó que el Sinacta advirtió en 2020 sobre la abstención por parte del Seneam en informar a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) sobre varios incidentes ocurridos en el Centro de Control México, relacionados con la reducción de separación entre aeronaves.

El dirigente del PAN, Marko Cortés, señaló que el incidente es consecuencia de “malas decisiones” y “caprichos” del Gobierno, pues ya existían alertas por la operación del AICM con el Felipe Ángeles.