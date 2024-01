Licencia de conducir en la CDMX | ¿Cuánto cuesta y cómo la tramito en 2024?

En la Ciudad de México (y en cualquier entidad de la República Mexicana) es indispensable tener la licencia de conducir para que se te certifique y se te permita transitar de manera libre por las vías públicas y carreteras del país. Es un certificado oficial que acredita a la persona que lo porta y a quien identifica, las habilidades para manejar el vehículo para el que se tramitó dicha licencia.

Si no la tienes o quieres tramitarla en la CDMX, te decimos cómo hacerlo, además de informarte sobre su costo también en la capital mexicana. Recuerda que no puedes conducir en las calles si no cuentas con este documento.

¿Cómo tramito la licencia de conducir en la CDMX este 2024?

Deberás seguir estos pasos para tramitar la licencia de conducir en la capital:

Ingresa a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

​Busca Licencia A - Expedición y Reposición, e imprime tu línea de captura.

​Para el monto en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas Auxiliares y conserva el comprobante de pago junto con la línea de captura.

Luego de realizar estos pasos, deberás pedir una cita haciendo click AQUÍ, y acudirás, entonces, con los documentos que te enlistamos a continuación:

Identificación Oficial con fotografía actualizada. Esta puede ser tu INE, pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar o la FM2 en caso de que seas extranjero.

​Comprobante de domicilio. Se permiten desde el recibo del agua, de la luz, del gas o el estado de cuenta que tenga un número telefónico fijo

Te darán entonces una hoja de validación que firmarás para que puedan entregarte tu licencia.

Licencia de conducir. Especial

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia en la CDMX este 2024?

Los costos del trámite de la licencia en la CDMX para este 2024 son los siguientes:

Licencia Tipo A para vehículos particulares: mil 49 pesos

​Licencia Tipo A1 para motocicletas: 524 pesos

​Licencia Tipo A2 para vehículos particulares y motocicletas: mil 499 pesos

Recuerda que estos precios son para la expedición, reposición y renovación de la licencia de conducir en la Ciudad de México, vigentes a partir de este mes de enero del 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.