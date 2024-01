¿Licencia permanente regresa a Puebla en 2024? Esta es la verdad

En las últimas semanas se ha hablado mucho del regreso de la licencia permanente al estado de Puebla, algo que los automovilistas han referido en sus conversaciones con otros conductores que también se preguntan lo mismo: ¿En dónde tramitarla? ¿Cuál será el costo? ¿Cuándo regresa o cuándo sale la convocatoria?

La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado habló al respecto y no precisamente son las noticias que esperaban los automovilistas de Puebla. Aún con eso, debes estar consciente al momento de informarte y no caer en las fake news, tan normalizadas en los últimos años.

¿Regresa la licencia permanente a Puebla?

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de Puebla, mediante la Secretaría de Movilidad y Transporte, aclaró los rumores sobre el presunto regreso de la licencia permanente para conducir en el estado. Refieren que el programa para la expedición de este tipo de licencias, lo emitieron del 1 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2016 y que fue prorrogado para los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Luego de informar que esto que acabas de leer se estableció en el Acuerdo del "Programa Temporal para la expedición, canje, reposición y duplicado de licencias de conducir del servicio particular para automovilista, motociclista y chofer particular con vigencia permanente", la Secretaría de Movilidad y Transporte informó lo siguiente:

"Actualmente, el Gobierno del Estado no contempla un programa para la reactivación de dicha medida; sin embargo, las licencias permanentes previamente expedidas se encuentran vigentes y, por tanto, pueden ser repuestas bajo esa modalidad en caso de robo o extravío".

¿Regresa la licencia permanente a Puebla? Especial

¿Esto qué significa?

Significa que no están de regreso las licencias permanentes en Puebla, pero las que fueron expedidas con anterioridad, sí tienen vigencia. En caso de que tú tengas tu licencia de conducir permanente y se te pierde o te la roban, podrás reponerla bajo la modalidad de permanente sin ningún problema.

En caso de no tener licencia permanente actualmente, entonces no podrás solicitarla, ya que actualmente no se tramitan ese tipo de licencias en la entidad.

