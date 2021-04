Mejoría del sector aéreo, más ágil que en 2009

En la crisis de 2009 que generó la influenza AH1N1, el sector aéreo tardó en recuperarse siete años; sin embargo, con la pandemia de Covid-19, se podrían alcanzar los niveles prepandemia en el sector en dos años, impulsado, principalmente por un repunte más acelerado de la economía y una mayor participación de las aerolíneas de bajo costo, afirmó Giovanni Bisogno, analista bursátil de Invex México.

El experto comentó que el sector aéreo ha sido uno de los más afectados en México por el Covid-19 por dos razones principalmente: las restricciones de movilidad por parte de los gobiernos a nivel global y que el flujo de pasajeros tiene una alta correlación con la economía, que se desplomó 8.5 por ciento en 2020.

A pesar de esto, confió en que se tengan niveles prepandemia en el transporte de pasajeros en 2023, ya que actualmente se cuenta con avances en la aplicación de vacunas contra el coronavirus, así como una mayor intención de los turistas domésticos por tomar un vuelo a un destino.

“Si creemos que la recuperación será más rápida en esta ocasión, debido a un repunte más acelerado de la economía y una mayor participación de las aerolíneas de bajo costo que hace que las personas puedan viajar más en avión que antes”, expresó.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en la crisis de 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) de México se desplomó 6.5 por ciento, mientras que el flujo de visitantes lo hizo en 5.9 por ciento. Un año después, la economía repuntó 5.5 por ciento y el turismo se elevó 4.6 por ciento.

Para este año las expectativas más optimistas apuntan a una recuperación económica de hasta 5.3 por ciento y un incremento del turismo de alrededor de 23 por ciento, con la llegada de 30 millones 400 mil visitantes extranjeros, según las autoridades de cada ramo.

El experto de Invex México comentó que será el desplazamiento de viajeros domésticos el que impulsará la recuperación de la industria, ya que prevalece la desconfianza entre los viajeros globales en utilizar un avión para conocer otros destinos por ser considerado un importante foco de infección.

Gráfico

Reconoció que si bien las acciones que han aplicado las líneas aéreas, como pruebas anti-Covid, pueden ayudar a reducir el riesgo de contagio, la desconfianza pone un freno en la recuperación del tráfico de pasajeros aun cuando se levanten poco a poco las restricciones de movilidad de los países.

Cifras de DataTur al primer bimestre del año señalan que llegaron a México seis millones 506 mil 939 pasajeros a los aeropuertos del país, 50 por ciento menos que en el mismo periodo de hace un año. Los viajeros se transportaron en 68 mil 625 vuelos, una contracción respecto a 2020 de 38.1 por ciento.

Del total de conexiones aéreas, 47 mil 719 vuelos fueron nacionales y sólo 20 mil 906 internacionales, lo que implicó descensos de 29.6 por ciento y 12.4 por ciento respecto al año anterior, respectivamente.

En el caso de las aerolíneas, transportaron 27 por ciento más pasajeros que en el primer bimestre de 2020. Por un lado, Volaris movilizó a un millón 960 mil 534 turistas nacionales y 379 mil 719 internacionales; Viva Aerobus registró un millón 269 mil 537 de desplazamientos domésticos y 304 mil 419 extranjeros y Aeroméxico tuvo resultados por 859 mil 489 y 304 mil 719 para cada mercado.

“La realidad es que el Covid-19 no está del todo controlado y la diferencia de vacunación entre países es un riesgo a considerar. Es cierto que Estados Unidos tiene un nivel acelerado de vacunación y al ser la nación de donde más vienen viajeros definitivamente implica una expectativa positiva para el sector, pero no podemos dejar de lado que no es el único”, afirmó Giovanni Bisogno.

Al respecto agregó que aun cuando se hable de que Estados Unidos terminará el proceso de vacunación este año, no se puede dejar de lado que continuarán las restricciones en México por la lenta distribución y aplicación de dosis contra el coronavirus, lo que derivará en restricciones en el hospedaje, actividades recreativas de viajar a México e incluso algunos destinos.

Por último, afirmó que el flujo de efectivo de los grupos aeroportuarios, que administran los aeropuertos del país, se recuperará más rápido para 2022 a niveles prepandemia. “A nuestro juicio la situación nos hace pensar que lo peor ya pasó, considerando que muy probablemente se viene una tercera ola de contagios por la salida de las personas en Semana Santa”.