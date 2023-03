Con nearshoring avisoran un México más competitivo

Ofrecer las condiciones óptimas para que las empresas tengan todo lo necesario para operar, permitirá que México sea competitivo y atraiga mayores inversiones por nearshoring, pues éste no es exclusivo de nuestro país ya que compite con naciones como Colombia, Vietnam, Costa Rica e Indonesia, sostuvo Juan Carlos Baker, exlíder del equipo de negociadores del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su participación en el podcast Norte Económico, del Grupo Financiero Banorte, el exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía de 2016 a 2018, bajo el liderazgo de Ildefonso Guajardo, opinó que entre las cosas que México debe garantizar a las empresas que buscan relocalizarse en el país, son el suministro de energía eléctrica, certidumbre para los negocios y disponibilidad de talento.

El también director general y socio fundador de la empresa de consultoría Ansley, refirió que la relocalización además ha representado un cambio de paradigma para las empresas, porque éstas ya no quieren arriesgar sus cadenas de suministro y esperar, por ejemplo, varias semanas a que sus productos lleguen en barco desde el otro lado del mundo.

Mi expectativa es que este año el comercio internacional continúe siendo el motor de la economía nacional

Juan Carlos Baker, Consultor

En este sentido, sostuvo que se está reemplazando el modelo just in time, por un de just in case, cuya principal característica es que las empresas puedan disponer de operaciones e inventario de respaldo para cubrir toda clase de eventualidades.

Aseguró que su expectativa es que este año el comercio internacional continúe siendo el motor de la economía nacional, y aseguró que el comercio global en México vive uno de sus mejores momentos gracias al nearshoring.

Baker mencionó que, en 2022, la suma de exportaciones e importaciones superaron por segundo año consecutivo la barrera del billón de dólares, cantidad que representa entre 80 y 82 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.