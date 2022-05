Participación de IP en Pemex genera atrasos de inversión por 10 años: Gabriel Yorio

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que la participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos, como se propuso en el pasado, genera un impase de diez años de inversión, y de no intervenir el Estado con recursos, genera desempleo y otras consecuencias “significativas”.

Agregó que en toda reforma hay ganadores y perdedores, por lo que tienen que ir acompañadas por mecanismos de compensación; por lo que adelantó que el gobierno federal está considerando “un tipo de fondeo, de redirigir el gasto”.

“Las reformas son costosas porque cuando se realiza un cambio en algún tipo de sector hay ganadores y perdedores y los que pierden van a tener un sentimiento negativo hacia la reforma.

“Es cambiar las estructuras y además se va a tener que compensar algunos sectores de la economía o de la población”.

A su vez, expuso que el gobierno de México no está considerando subir impuestos y reiteró que la inflación evidentemente no es transitoria; “en algún momento lo precios se va a estabilizar la oferta y la demanda, pero no en el corto plazo”.

avc