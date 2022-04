Agroempresarios desconocen plan contra inflación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el programa emergente para combatir la inflación en alimentos será consensuado con el sector privado, pero los agroempresarios liderados por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) afirman desconocerlo y hasta que se dé conocer emitirán una opinión.

López Obrador ratificó que en el plan antiinflación que presentará el miércoles próximo no habrá control de precios y será concertado tanto con el sector público como con el sector privado. “Va a ser un plan concertado con el sector público y el sector privado, no vamos, lo adelanto, a poner precios a los productos, no va a haber ese control de precios”.

“Vamos a llegar a un acuerdo, ya está muy avanzado, con los productores, con los comerciantes”, dijo durante la 125 Asamblea General Ordinaria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), celebrada en Palacio Nacional.

Va a ser un plan concertado con el sector público y el sector privado, no vamos, lo adelanto, a poner precios a los productos, no va a haber ese control de precios

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Sin embargo, en entrevista con La Razón, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, dijo desconocer el programa, así como el listado de los 25 productos de la canasta básica que entrarían en el plan del Ejecutivo para contener la inflación.

“No los conozco (el programa), no me quiero adelantar; el Gobierno lo va a dar a conocer la semana que viene. Todos estamos preocupados por el tema inflacionario y en México los más vulnerables deben tener alimentos accesibles; vamos a trabajar en eso”, expresó.

Aseguró que los agroindustriales han mantenido diálogo con las secretarías de Economía y de Agricultura ya que el tema inflacionario actual es complejo, porque proviene del exterior.

No los conozco (el programa), no me quiero adelantar; el Gobierno lo va a dar a conocer la semana que viene. Todos estamos preocupados por el tema inflacionario y en México los más vulnerables deben tener alimentos accesibles; vamos a trabajar en eso

Juan Cortina Gallardo, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

“Es algo inédito que afecta a México y el mundo y tenemos que trabajar juntos para encontrar formas para que esto no afecte a los bolsillos de los mexicanos”. Admitió que no será un camino fácil, toda vez que debe intervenir la política pública el sector.

El presidente del CNA explicó que muchos de los insumos de los cuales México depende para consumir alimentos han sido afectados y confío en que el plan del Gobierno no contemple subsidios.

No obstante, el titular de la de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, aclaró que las reuniones los empresarios las encabeza la Secretaría de Hacienda: “la conversación con los empresarios y con los agroindustriales y las cadenas comerciales las lleva el secretario de Hacienda, él ya ha tenido reuniones con ellos”.

Aseguró que las reuniones con grupos y cúpulas de empresarios y confió en que el resultado será llegar a compromisos conjunto para disminuir la inflación; “anticipamos que se podrá lograr”.

No creemos que el control de precios sea necesario usar en el largo plazo para conseguir mejores precios, no creemos que nos afecte por nuestra estrategia de precios, somos muy agresivos, particularmente en el paquete que nos preocupa

José Antonio Chedraui Eguia, Director general de Chedraui

Aclaró que los precios de garantía seguirán aplicándose sólo a pequeños productores de sólo cinco productos: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche líquida, y no a la totalidad de los 24 que se contemplan en la estrategia federal; “esa es una negociación que el Presidente de la República va a hacer”.

Reiteró que el programa tendrá vigencia hasta diciembre de este año al que se convocarán a las cadenas comerciales y a los grandes supermercados para que se sumen a este esfuerzo.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, aseguró a López Obrador que espera llegar a un acuerdo para contener la inflación. “Le decimos Presidente que estaremos atentos a que, en el diálogo que se ha abierto, podamos llegar a un acuerdo, que nos permita contener, un poco, aunque sea, que no suba más la inflación”, dijo.

Nos pronunciamos a favor de establecer un diálogo de cooperación para aminorar el incremento de precios, sin que esto implique una afectación a los consumidores y sin recurrir al control de precios

Germán González, Presidente de la Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Germán González, se pronunció a favor de establecer un diálogo de cooperación para aminorar el alza de precios, pero sin afectar a los consumidores y opinó que el control de precios que puede ocasionar más daños a toda la cadena de distribución y de valor

Autoservicios piden medidas a de corto plazo

Grupo Chedraui informó que las medidas planteadas por el Gobierno federal no les generarán presiones en sus finanzas, siempre que sean medidas transitorias y no se queden en un lapso importante.

En conferencia con los inversionistas por su reporte trimestral del primer cuarto del año, José Antonio Chedraui Eguía, director general de la firma, mencionó que un tema que sí se debe cuidar es que, si se trata de un control de precios, los efectos podrían causar un mayor incremento en los costos y escasez.

“No creemos que el control de precios sea necesario usar en el largo plazo para conseguir mejores precios, no creemos que nos afecte por nuestra estrategia de precios, somos muy agresivos, particularmente en el paquete que nos preocupa”, destacó el directivo.

Asimismo, destacó que sus márgenes de rentabilidad no se verán afectados con la posible medida, debido, principalmente a que en esa canasta básica la minorista ya ha puesto en marcha controles en esos productos.

Anticipan reducción de oferta mundial de granos

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, aseguró que la incertidumbre y volatilidad en el mercado de granos y fertilizantes derivado del conflicto bélico en Europa, “más temprano que tarde viene y nos impacta; lo que estamos viviendo hoy en día es el preludio de una situación mucho más compleja para el próximo año; tenemos inventarios tenemos granos y fertilizante, pero la situación es que nadie anticipa lo que va a ocurrir, porque no sabemos cuándo va a terminar ni tampoco cuáles eran sus consecuencias”.

Afirmó que la reducción de granos provenientes de Rusia y Ucrania está desestabilizando la oferta. El segundo país ha dejado de ofertar 10 millones de toneladas de maíz en el mercado internacional, lo que tiende a incrementar los precios y a la especulación.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, afirmó que hay temor de muchos países por la posible falta de alimento en el mundo como hace mucho tiempo no había sucedido; “podría haber naciones de África y Latinoamérica que no tengan acceso a granos”, advirtió.

En el caso se México, coincidió con Villalobos en el sentido de que hay inventario de granos y fertilizantes. “La situación sería diferente, porque es un país privilegiado por la geografía, clima y producción que pocas regiones tiene”, expresó.”.