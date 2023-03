Pese a buenos indicadores, efectos de altas tasas “comienza a sentirse”: Ramírez de la O

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, aseguró que, pese a los buenos indicadores de consumo privado y mercado laboral tanto en México, como en el mundo, los efectos del incremento en las tasas de interés referencial ya comienzan a sentirse.

En la clausura de la 31ª Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, el funcionario comentó que, en un entorno global, en el contexto de una pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y una alta inflación, el aumento de las tasas de interés referencial en otros tiempos habría causado una salida importante de capitales debilitando el peso como sucedió en 1994.

“Estos choques globales han golpeado a los países en forma y grado diferente, México ha salido relativamente bien librado, porque su balance fiscal y la deuda como porcentaje del PIB han estado en niveles conservadores, lo que significa una claridad de metas y compromiso del Gobierno con la población y con los mercados, el cual nos esforzamos en cumplir”, destacó.

Incluso con ello, destacó que en el mercado laboral hay incertidumbre sobre una posible recesión y mayores tasas de interés contra la inflación, mientras que en Estados Unidos las presiones están relacionadas con la demanda interna.

En este sentido, explicó que, aunque las presiones inflacionarias a nivel global siguen disminuyendo al igual que las disrupciones en la cadena de valor global, los índices de materias primas, metales industriales y los alimentos continúan por encima de los niveles previos a la pandemia de Covid-19.

“Siguiendo todos los indicadores no podemos descartar un escenario recesivo, aunque no es el escenario que tenemos nosotros para planear, como no lo tiene la mayor parte de las empresas con las cuales hablamos”, refirió.

Reitera buenas expectativas

Respecto a México, el encargo de las Finanzas Públicas del país, sostuvo que el dinamismo de la actividad económica en los primeros meses de este 2023 muestran señales alentadoras para todo el año.

Entre éstas, mencionó, se encuentra la fortaleza en el tipo de cambio, con el peso rompiendo el piso de los 18 pesos por dólar este viernes, su menor nivel en cinco años, lo que aseguró es una muestra de México es reconocido por los inversionistas y también como un destino de inversión.

“Lo que estamos viendo es que habíamos estimado un crecimiento de 2.0 por ciento castigando el cierre de 2022, con la información parcial que tenemos y lo que está revelado del primer trimestre estamos estimando un 2.6 por ciento, las estimaciones se modifican según las últimas lecturas, no solamente de datos, sino interpretación y por eso no estamos haciendo actualizaciones tan frecuentes porque luego se pierde la visión de lo que se está pensando”, dijo el funcionario.

El funcionario comentó que en los últimos meses del año se notan condiciones de escasez de materiales industriales, condiciones de apretamiento laboral en sectores calificados, condiciones de escasez de terrenos industriales en el norte del país y un empuje de inversión pública y privada.

“No estamos preparados para afirmar que vamos 2.6 por ciento o mantener el 3.0 por ciento o cerca de 3.0 por ciento, pero la última información que tenemos y la última interpretación de datos es que la tendencia se mantiene al alza”, expresó.

Síguenos también en Google News

Leo