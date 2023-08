Política industrial está en el limbo: Canacintra

La política industrial que requiere México para fortalecer el mercado interno y subir a las pequeñas y medianas empresas al prometedor nearshoring (relocalización de las empresas globales) está en el limbo, en plena recta final del actual gobierno, considera la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar.

En entrevista con La Razón, subraya que México no sólo debe ver pasar el tren del desarrollo, de la competitividad y la productividad, “tenemos que ser actores principales y conductores de ese tren”.

Lamenta que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ignore la solicitud de la Cámara para ser escuchada respecto a las necesidades de la industria, ya que, dice, con la renuncia de Tatiana Clouthier de esa dependencia, la ruta de la política industrial se quedó en el limbo.

La integración de una nueva estrategia ya llevaba un avance, insiste, pero con la salida de Clouthier se quedó a medias, no se dio continuidad a las mesas de trabajo y se perdió el interés.

Desafortunadamente, en la Secretaría de Economía no hemos encontrado eco. No vamos con reclamos. Pasamos de la protesta a la propuesta

Esperanza Ortega, Presidenta de Canacintra

“A la secretaria de Economía la hemos buscado en diversas ocasiones: por canales formales, enviándole oficios para ser atendidos, pero tristemente no hemos tenido respuesta, a pesar de ser la dependencia cabeza de sector”, lamenta.

La Canacintra, expone, es una cúpula de importancia primordial para la economía nacional, toda vez que ésta agrupa a 110 ramas productivas y 14 sectores industriales, además de que es la Cámara más grande no sólo de México, sino de América Latina.

“Desafortunadamente, en la Secretaría de Economía no hemos encontrado ese eco para acercarnos. Nosotros no vamos con reclamos. En esta institución, el momento de la protesta pasó. Hoy pasamos de la protesta a la propuesta. No vamos pateando puertas, vamos tocando puertas. No vamos a enfrentar, queremos diálogo y no se nos ha dado desafortunadamente”, expresa desde sus oficinas.

Sin embargo, confía en que pronto tendrá la oportunidad de dialogar con Raquel Buenrostro para que conozca de primera voz la importancia de la Cámara y considere el plan de trabajo que está llevando a cabo en sus 76 delegaciones.

Al respecto, Esperanza Ortega explica que, en un esfuerzo por construir una agenda en torno a temas como la seguridad, innovación, transferencia del conocimiento, comercio exterior y política pública industrial, desde la Canacintra se llevan a cabo foros de consulta llamados “La Fuerza de las Propuestas”.

El propósito, dice, es construir iniciativas de política pública para incidir en las líneas de acción gubernamentales.

Los resultados, en su momento, les serán presentados a los candidatos a la Presidencia de la República de cara al 2024.

“Estamos en un momento histórico –refiriéndose al nearshoring–, donde tenemos que hacer una gran alianza y ser copartícipes del sector público y privado. La autoridad no puede ser impositiva ni la IP reactiva, sino propositivos”, dice.