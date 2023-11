Sacar un documento ahora ya no es tan complicado. Si hablamos del CURP, por ejemplo, o el acta de nacimiento, son trámites que incluso ya puedes hacer en línea sin necesidad de salir de tu casa. Aunque el proceso no sale siempre como nosotros pensamos.

Si tú has intentado sacar tu acta de nacimiento en línea y no la encuentras, hoy te diremos qué hacer para que no entre en pánico y creas que no hay solución a este problema.

leer más Alertan sobre página falsa que expide actas de nacimiento, matrimonio y defunción en México

¿Qué hago si no encuentro en línea mi acta de nacimiento?

Si al momento de hacer tu trámite del acta de nacimiento en línea te aparece la leyenda de "No Disponible", lo que significa que el documento no fue registrado en la base de datos nacional del Registro Civil. Lo que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Acude a una oficina del Registro Civil en donde fuiste registrado por primera vez y solicita que seas reincorporado a la base de datos nacional.

​Se debe esperar el tiempo que te indique el personal del Registro Civil para que tu acta de nacimiento aparezca en el sistema en línea.

En caso de que el acta de nacimiento no esté certificada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil, el Gobierno de México indica que los usuarios deben enviar un correo electrónico al enlace designado en su entidad con el asunto: "Solicitud de incorporación de acta".

Ahí debes adjuntar dos documentos escaneados y en formato PDF: tanto el acta de nacimiento física y el CURP. En el correo debes agregar el nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, entidad de registro, oficialía/juzgado de distrito, número de acta y número de libro. Estos datos se encuentran en tu acta de nacimiento física.

Acta de nacimiento. Especial

Después, ¿qué necesito para sacarla en línea?