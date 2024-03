Tarifa especial, Happy hour y más... ¿Qué son los 'precios dinámicos' y porque hacen enojar a los clientes?

Quieres llegar a casa al salir de un concierto masivo y tienes la opción de tomar un taxi de servicio ejecutivo. Tomas el celular, entras a la plataforma de tu preferencia y al cotizar la asistencia del automóvil que te llevará hasta tu domicilio, te das cuenta que los precios son muy altos porque se está aplicando una "tarifa dinámica".

Muchos no tienen opción y deciden contratar el servicio mientras que otros más prefieren esperar un poco más a que los precios vuelvan a su normalidad y así hacer el intento de solicitar de nueva cuenta un taxi que los lleve a su domicilio. Los llamados "precios dinámicos" son promociones u ofertas implementadas por las empresas y no precisamente muchos están contentos con su implementación. Aquí te contamos por qué.

¿Qué son los 'precios dinámicos' y porque no gustan a muchos clientes?

Hay diversos ejemplos de precios dinámicos. Vamos desde lo simple como la llamada "Happy Hour" (en donde durante cierto horario te venden bebidas a precios excepcionales, sin cambios) pasando por los días especiales de boletos al 2x1 para un evento o las tarifas dinámicas implementadas por empresas de medios de transporte ejecutivo.

Lo que las empresas hacen a través de estos precios dinámicos, es ajustar esas tarifas según lo que creen que los consumidores, sus clientes, están dispuestos a pagar. Los precios cambian, con esta estrategia, de acuerdo a la oferta y la demanda que existe en el mercado.

Los clientes, quizá, no estarían molestos, de no ser que los precios cambian cuando crece la demanda, pero no disminuyen cuando ésta es mucho menor que lo normal. "No hay límites, no hay transparencia cuando los precios están cambiando todo el tiempo. Es muy difícil que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. Los precios dinámicos están diseñados para facilitar el máximo de ganancias", indicó James Daley, fundador de Fairer Finances (organización de consumidores británica), en palabras retomadas por la BBC en su programa de radio Business Daily.

La Happy Hour es un ejemplo de estos precios dinámicos. Pixabay.

¿Se beneficia a los consumidores con los 'precios dinámicos'?

En este sentido, Sander Roose, director ejecutivo de la firma Omnia Retail, dijo que los precios dinámicos que se encuentran aplicándose en supermercados, bajan el precio, mejorando las opciones de los clientes, sobre todo cuando los productos están cercanos a la fecha de caducidad. Por otro lado, las promociones de 2x1 por ejemplo, cuando de boletos de conciertos se trata, no beneficia tampoco a los consumidores, pues por ejemplo, en la gira de conciertos de Taylor Swift en el 2018, se hizo una estrategia con precios dinámicos y hubo tanta demanda que los precios subieron demasiado, al punto de incomodar y molestar a los clientes.

¿A ti te parece una buena estrategia? ¿Te ha tocado vivir estos precios dinámicos?

