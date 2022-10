"Queremos democratizar el uso del delivery en México"

El rápido crecimiento de DiDi —la app de movilidad de origen asiático— en México permitió la creación de la startup DiDi Food, la cual inició en México una fuerte competencia con dos empresas ya conocidas: Rappi y Uber Eats.

No obstante, la pandemia de Covid-19 permitió que la firma se colocara rápidamente en el gusto de los consumidores y de los mismos socios restauranteros, que vieron en DiDi Food la posibilidad de hacer crecer sus negocios en un momento en el que el confinamiento había sido la única solución para enfrentar el virus SARS-CoV-2.

Arnulfo González, director de Desarrollo de Nuevos Negocios en DiDi Food México, llegó a dirigir esta división en mayo del 2021, dos años después del lanzamiento oficial de la directriz de entrega a domicilio, un negocio pujante con crecimientos muy agresivos.

La tarea de González es precisamente con los restauranteros, aquellos negocios que hacen posible la labor de DiDi Food, con la finalidad de potenciar la presencia de los mismos. Arnulfo González cuenta a La Razón que para lograr este objetivo se ha valido de las mejores herramientas y del mejor equipo.

¿Cómo nace DiDi Food? Yo llegué al proyecto en 2021, pero nació obviamente por las circunstancias por las que estábamos, estábamos en plena pandemia con proyectos de lanzamiento de muchas ciudades nuevas, expansión dentro de las mismas ciudades objetivo, teniendo agresivos crecimientos, porque sabíamos que había una oportunidad y necesitábamos una oportunidad para capturar al mercado que estaba ahí afuera.

Al unirme la principal oportunidad que observé que teníamos fue como adaptarnos a un negocio con crecimiento exponencial, un negocio de mucho crecimiento y que era en realidad una startup, porque el negocio de DiDi Food se crea en México, si bien es cierto tenía mucha experiencia en la parte de movilidad en China y en algunos otros países no teníamos experiencia en Food delivery, entonces la compañía apostó por México y empezamos en febrero del 2019, con un proyecto de expansión muy grande. Desde entonces te puedo decir que estamos muy contentos con la transformación que hemos logrado.

¿Cuáles son los retos a los que se ha enfrentado liderando esta división? Muy probablemente el reto mayor es el que enfrentan todas las startups, manejar todas las prioridades. Cada día aprendemos algo nuevo, tenemos situaciones totalmente diferentes, ningún día es igual al anterior, el enfrentar estas situaciones nuevas que requieren de intervención inmediata o que nos habla de tener una oportunidad de modificarlo y detonar el crecimiento de una manera diferente, nos pone en una situación muy compleja.

¿A qué factor le adjudica el éxito que tiene DiDi Food? Son dos cosas: la primera es tener muy claro el propósito que tenemos y cuál es la contribución de nosotros hacia la sociedad, eso es básico. Y la segunda es la colaboración; en DiDi tenemos una cultura de colaboración amplísima, cada que me preguntan sobre de qué me siento más orgulloso, contesto eso, la cultura que vivimos en el día a día, tenemos una cultura de colaboración altísima, no solamente porque está dentro de nuestros valores, sino porque de verdad lo hacemos.

En DiDi se encuentra gente muy talentosa, muy inteligente, con una gran energía, con una gran pasión, pero sobre todo con esas ganas de hacer las cosas bien, de colaborar y de ayudar.

¿Cuál es el propósito de DiDi Food y de Arnulfo González? El propósito es tener un mejor viaje, facilitar la vida de los consumidores, hacer que este nuevo modelo de economía colaborativa sea de beneficio para todos los entes que entran a este juego.

A nivel personal yo tengo como propósito trascender a través de los demás, trascender en el apoyo que yo pueda brindarle a mi familia y a mis colaboradores. Tengo la gran fortuna y la dicha de liderar un equipo muy grande, somos cerca de 700 personas que estamos 100 por ciento volcadas a entender y a servir a estos restauranteros, porque sabemos que detrás de esta atención, tenemos una forma de transformar.

¿Hacia dónde quiere llegar DiDi Food? Ser más exitosos de acuerdo a los parámetros que nos hemos propuesto. Para nosotros el éxito lo medimos a través de tener una mayor penetración en el uso de la aplicación, queremos que la aplicación no se convierta en un uso elitista en donde solamente algunas personas tienen acceso o que lo hacen solamente para algunas ocasiones especiales, queremos democratizar el uso de la entrega de comida a través del delivery, queremos potenciarlo y sabemos que para hacerlo tenemos que hacer este desarrollo a través de nuestros clientes, a través de nuestra propia gente, si lo hacemos vamos a conseguir ese éxito.

Tenemos una gran oportunidad de seguir creciendo, de seguir avanzando en el desarrollo de nuestros equipos.