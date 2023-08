Creemos, de pronto, que eso de ir a la cárcel por malas prácticas ante el Servicio de Administración Tributaria, sólo le pasa a las personas famosas. La evasión de impuestos, que es el cargo más común, lo vemos cometido por gente de la vida pública no sólo en México, sino en el mundo y creemos que eso sólo le pasa a la gente que debe o evade impuestos en grandes cantidades.

Sin embargo, deberíamos preocuparnos un poco más sobre esas malas prácticas que tenemos ante el SAT y que, aunque pensemos que no, nos podrían llevar a la cárcel. ¿Cuáles son esas razones por las que podríamos tener problemas ante el SAT y por las que terminaríamos en prisión? Sigue leyendo.

Las razones por las que podrías ir a la cárcel si no cumples ante el SAT, son varias. Especial

Estas son todas las razones por las que el SAT podría enviarte a la cárcel

El artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, indica que estas son las razones por las que el SAT podría enviarte a la cárcel:

Si modificas, destruyes o provocas la pérdida de la información que contenga el Buzón Tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del fisco federal. ​Omitir solicitar tu inscripción o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año, contado a partir de la fecha en que debió hacerlo. ​Por hacer declaraciones fiscales falsas, así como dar datos, informes o avisos no verídicos. ​Por utilizar intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes. ​Por cambiar su residencia o desaparecer del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al RFC. ​Por suplantar la identidad de un contribuyente por cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase de tecnología. También por autorizar la suplantación de identidad. ​Por incitar a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. No hacer la declaración fiscal va de multas económicas, hasta prisión meses o años, dependiendo el monto no declarado.

¿Puedo ir a la cárcel si no tengo para pagar mis impuestos?

Esta es una pregunta recurrente entre los contribuyentes. Puedes ir a la cárcel si no declaras impuestos, puedes ir a la cárcel si mientes en tu declaración de impuestos, pero no puedes ir a la cárcel por no tener suficiente dinero para pagar tus impuestos.

Si tú debes más impuestos de los que puedes pagar, tienes mejores opciones que simplemente no pagar, como el acuerdo a plazos, un plan que te permita pagar tus impuestos atrasados con el tiempo, con pagos mensuales regulares. Siempre hay opción.