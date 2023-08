¿Cómo desactivar la Constancia de Situación Fiscal del SAT si no estoy trabajando?

Cuando comienzas tu vida laboral, uno de los documentos fundamentales es la Constancia de Situación Fiscal, la cual provocó muchos dolores de cabeza a quienes se las solicitaron en su trabajo, ya teniendo años de experiencia acumulados.

Esta constancia la otorga el Servicio de Administración Tributaria y en ella viene la información que la dependencia necesita de los contribuyentes para que pueda realizar el cobro de impuestos entre otros trámites. Sin embargo, si dejas de trabajar, debes desactivarla. Para aquellos que tienen dudas sobre lo que se tiene que hacer ante el SAT para no tener problemas fiscales a la hora de hacer tu declaración, te decimos cómo la puedes poner en modo "inactivo" desde el portal del organismo.

¿Cómo desactivar la Constancia de Situación Fiscal del SAT?

Si ya no estás trabajando y quieres desactivar la Constancia de Situación Fiscal, deberás entrar al portal del SAT haciendo click AQUÍ y posteriormente seguir estos pasos :

Entra en la sección "Trámites del RFC".

​En la parte de "Actualización en el RFC" localiza la opción de "Presenta tu aviso de suspensión de actividades".

​En "Iniciar tu trámite", con tu RFC y la contraseña que hayas guardado para el portal.

​Cuando estés dentro, te pedirán datos que deberás confirmar, así como la información del formulario que debes llenar.

​Imprime o guarda el "acuse de movimientos de actualización de situación fiscal".

La Constancia de Situación Fiscal la debes desactivar si no estás trabajando. Especial

¿Para qué debo desactivar la Constancia de Situación Fiscal?

La desactivas para avisar al SAT que por el momento no estás recibiendo ingresos, por lo que tu información entonces no puede ser usada para ningún tipo de nómina. Una vez que vuelvas a trabajar, deberás cambiar el estatus para no tener problemas al momento de hacer tu declaración de impuestos.

Esta Constancia de Situación Fiscal contiene información que el empleador y el SAT necesita del contribuyente y que también es importante al momento de timbrar la nómina.