México sigue entre mejores calificados

Rebaja a Pemex no pega a calificación soberana de Mexico, aclara Fitch La reciente rebaja a las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) no afectará la nota soberana de México, la cual no se ve probabilidad de moverla ni al alza ni a la baja en los próximos 12 a 24 meses, afirmó Fitch Ratings