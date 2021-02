Recuperación de México será “bastante mediocre”: subgobernador del Banxico

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, consideró que con el crecimiento por arriba de 4 por ciento previsto para la economía mexicana en 2021, la recuperación será “bastante mediocre”, después de una caída de 8.5 por ciento el año pasado, tras el impacto del COVID-19.

Durante su participación en el podcast “Norte Económico”, de Banorte, dijo que con un crecimiento arriba de 4 por ciento en cualquier otro año “estaríamos brincando de felicidad”, porque la economía mexicana no ha logrado estas tasas en mucho tiempo, pero después de una caída de 8.5 por ciento, “realmente es muy decepcionante”.

“Déjame pensar que creciéramos ligeramente arriba de 6, aun así es en crecimiento muy mediocre, después de una caída del 8.5, es más, si crecemos 8.5 este año, de todos modos no regresamos al pico anterior, simplemente por la base de comparación”, añadió.

El doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania dijo que la mala noticia es que, para volverá a alcanzar el pico anterior de la actividad económica que se registró en el primer trimestre de 2019, se va a lograr en el segundo trimestre de 2024.

Consideró que el reciente repunte de las exportaciones será es suficiente para jalar a la economía, por lo cual consideró que los elementos clave para impulsar la recuperación del país en el corto y mediano plazo será el consumo de los hogares, y en el mediano y largo plazo será la inversión privada.

Para ello, subrayó, necesitamos que el Gobierno no sólo voltee a ver al sector privado, “sino que se siente con él, que se agarre de la mano y empiecen a trabajar juntos, pero no a nivel de una mesa de diálogo, no, verdaderamente a trabajar juntos, porque uno necesita del otro”

Heath destacó que ahora el Gobierno necesita del sector privado y el sector privado necesita del Gobierno “y si cada quien busca trabajar por su lado, eso no va a funcionar”.