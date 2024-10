Réplica de Manuel Herrejón Suárez

Ciudad de México, Mayo 22 de 2014

Director

La Razón

El 24 de septiembre, el periódico La Razón publicó en su versión impresa y digital, a las 7:51hrs, el artículo titulado “Desempeña cargo desde 2021 Ejecutivo de Masari, con vínculos al CEN del PRI”, firmado por la Redacción. En ejercicio de mi derecho de réplica establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, fracción, le solicito se aclare y precise la información en beneficio de sus lectores.

La carta que incluyen en su nota, misma que les fue enviada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como respuesta a la solicitud de información sobre mi persona confirma lo siguiente:

1. Que el puesto que ocupo como secretario de Vinculación Empresarial es un puesto honorífico y que no implica ninguna remuneración.

2. La carta confirma además que el puesto no es como servidor público.

3. Que la designación de este puesto se dio a través de la secretaria del Comité de Mérito del Partido Revolucionario Institucional basado en mi perfil académico y profesional que requiere la normatividad aplicable.

4. La carta no confirma ningún tipo de relación entre Alejandro Moreno y el que suscribe.

5. Que no existe ningún gasto relacionado con viáticos del C. Alejandro Moreno Cardenas a Italia en el 2024. Lo anterior toma relevancia porque yo celebré mi boda en Italia en este 2024 y niego categóricamente que el C. Alejandro Moreno haya asistido a tal evento.

No tengo conocimiento, ni he sido notificado de alguna acusación por algún delito de cualquier naturaleza en mi contra ante ninguna autoridad.

El origen de mi patrimonio y el de mi padre Osear Herrejón Caballero es producto de nuestro trabajo honesto a lo largo de nuestra vida profesional incluyendo los últimos 19 años que mi padre trabajó para CIBanco y los 14 años que trabajé para esa misma institución.

No soy socio de Masari Casa de Bolsa ni tengo participación alguna en el proceso de solicitud de licencia bancaria de Masari que está siendo revisada actualmente por la CNBV. Hecho que por demás la misma CNBV tiene conocimiento.

De conformidad con la ley, le solicitamos que esta réplica sea publicada en su medio de comunicación con la misma relevancia y en el mismo espacio que las publicaciones mencionadas anteriormente, para evitar perjuicios a mi reputación y proporcione información veraz y confiable a sus lectores.

Atentamente,

Manuel Herrejón Suárez

Respuesta

No existen imprecisiones en la nota publicada por este diario el 24 de septiembre de 2024.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dirige Alejandro Moreno confirmó a través de un oficio que Manuel Herrejón Suárez es secretario de Vinculación Empresarial de su Comité Ejecutivo Nacional desde el 13 de agosto de 2021 y que se desempeñó como director de Promoción de CI Banco.

Por otra parte, en entrevista del 17 de enero de 2022, Manuel Herrejón confirma que por invitación de Alejandro Moreno se incorporó al CEN del PRI.

De manera textual señala: “Toda la vida me he dedicado al tema de empresas, al tema de finanzas. Yo soy banquero profesional, a lo que me dedico y de ahí que conozco a Alejandro Moreno, Alito, presidente Nacional del Comité Nacional del PRI y me invita a formar parte de su equipo. Me sentí muy alagado”.

En sus redes sociales, Manuel Herrejón se dirige a Alejandro Moreno como “amigo”. Lo anterior confirma la cercanía entre ambos.

Por otro lado, La Razón obtuvo acceso a un dictamen que expone la intención de Herrejón Suárez de convertirse en socio de la Institución de Banca Múltiple a la que aspira Masari Casa de Bolsa, una vez obtenida la autorización de la CNBV.

El documento detalla que, para lograr participar en el capital social del Banco, Herrejón Suárez aportará 130 millones de pesos a Masari, parte de los cuales provienen de donaciones realizadas por su padre, Óscar Herrejón Caballero, específicamente una cantidad de 73 millones 946 mil 971 pesos.

Finalmente, por todos estos hechos, ha trascendido que tanto Alejandro Moreno como los Herrejón habrían sido denunciados ante la Fiscalía General de la República, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades. Esto independientemente de que Manuel Herrejón haya sido o no notificado.