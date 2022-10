Salida de Luz María de la Mora de SE es “lamentable y perturbadora”: Guajardo

Es “lamentable” y “perturbadora” la salida de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, de la Secretaría de Economía (SE) en momentos que se llevan a cabo las consultas sobre solución de disputas solicitadas por Estados Unidos y Canadá a México en el marco del T-MEC, por considerar “discriminatorias” las políticas energéticas del país, consideró el exsecretario de esta dependencia, Ildefonso Guajardo Villarreal.

El ahora diputado priista dijo que “es muy lamentable” que se le haya pedido la renuncia de la SE a De la Mora, una funcionaria con unos 25 años de experiencia en el sector externo, tras la llegada de Raquel Buenrostro como titular de la dependencia federal, en sustitución de Tatiana Clouthier, quien dimitió al cargo el 6 de octubre pasado.

“Daba cierta tranquilidad el que el equipo que ella dirigía, es un equipo con experiencia en estos temas”, añadió en entrevista radiofónica en relación al proceso actual de consultas solicitadas por los principales socios comerciales de México, al amparo del T-MEC.

“Resulta perturbador, primero con quién la van a sustituir, espero que sea alguien con trayectoria en comercio internacional y, en segundo lugar, en estas cosas, como tienes que ver con muchos países, la gente va adquiriendo prestigio, posicionamiento” Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía

Guajardo Villarreal recordó que cuando ocupó el cargo de secretario de Economía, en 2012, lo primero que hizo fue ratificar al entonces subsecretario de Asuntos Internacionales, Francisco Rosas, quien venía del sexenio previo y de un partido diferente.

“Porque cambiar así, de la noche a la mañana, el frente negociador de México, desconcierta a nuestros socios comerciales”, advirtió al señalar que quien ocupe la subsecretaría de Comercio Exterior tendrá que pasar por una curva de aprendizaje.

El legislador comentó que una de las lecturas que se le ha dado a la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía en estos momentos, es que el país se “endurecerá” en las disputas con Estados Unidos y Canadá por la política energética del país.

No obstante, precisó, en negociaciones internacionales, sobre todo en este caso de consultas, “la negociación ya está y está plasmada en el acuerdo, lo que estás tratando de hacer es convencer de que tus acciones no violaron lo acordado. En ese sentido, no es negociación, es demostrar con hechos si realmente rompiste las reglas o las cumpliste”.

Guajardo Villarreal apuntó que una vez que terminó el plazo máximo de 75 días a partir de la solicitud de consultas, hechas el 20 y 21 de julio pasado, para que las parte traten de solucionar el asunto, en cualquier momento Estados Unidos y Canadá pueden solicitar un panel de solución de controversias.

“A partir de ahora, en cualquier momento, nuestros socios comerciales de Estados Unidos, pueden solicitar el inicio del panel, es su derecho pedirlo cuando ellos quieran, pueden pedirlo la siguiente semana o dentro de un año” Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía

CEHR