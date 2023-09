Estas son 5 señales que indican que pronto serías despedido de tu trabajo

Tienes ansiedad, piensas que las cosas no van bien. El trabajo se va haciendo menos, cuando antes eras la persona a la que todos le consultaban todo y pedían tu ayuda para proyectos futuros. No es lo mismo ahora. Te sientes incómodo, aunque no es algo contigo, sino algo que sientes, incomoda a tu jefe. Ahí es cuando la ecuación cambia.

Sabemos que el trabajo seguro no existe y que nadie es indispensable tampoco en un empleo, sin embargo, aunque no puedas hacer nada si han decidido despedirte, aquí te damos algunas señales que podrías tomar en cuenta para darte una idea de que serás víctima de un despido laboral.

5 señales que indican que pronto serías despedido

La conversación que acabas de mantener con tu jefe, te fue enviada por correo electrónico. Si recién tuviste una discusión con tu jefe sobre tu rendimiento y te la envían por mail, no es buena señal, pues te la enviaron para que la tengas muy presente. Además, este tipo de acciones denotan que la empresa se está cubriendo las espaldas para que, en caso de que te despidan, justifiquen que fue por una baja de rendimiento. Tu jefe comprueba todo lo que haces. Después de haber tenido esa conversación en la que se habló sobre tu rendimiento, digamos que estás "bajo libertad condicional", por lo que tu jefe revisará con lupa cada una de tus actividades. Te quitan responsabilidades o tareas. Aquí podría haber dos aristas: una, quizá tu jefe quiere darte un proyecto más importante, pero la otra es que te quite tareas porque cree que no eres capaz de gestionarlas. No eres invitado a ciertas reuniones. Si tu equipo se reúne sin ti, es probable que estén trabajando en un proyecto para el que no eres requerido, lo que debe extrañarte sobre todo si estás hablando de tu equipo de trabajo. El no ser incluido en estas reuniones, es clara señal de que ya no cuentan contigo. Contrataron a alguien con tu titulación y experiencia. Se corre la voz en tu trabajo de que ya contrataron a alguien que tiene la misma carrera que tú y que está tomándose en cuenta para un puesto que... parece ser el tuyo

Los despidos nunca serán fáciles, sin embargo, te damos señales para que te prepares para ellos. Especial

¿Qué debo hacer?

Si ya has tenido estas señales, lo mejor es que te pongas a buscar un trabajo antes de que seas despedido. Este tipo de golpes son bajos y las empresas los dan para decirte, de alguna manera, que no funcionas dentro de la estructura de la compañía. Es complicado, incluso, que te avisen con anticipación que te van a despedir, por lo que es bueno que tomes en cuenta estas señales.