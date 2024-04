Sostenibilidad e inclusión distingue a NL

Nuevo León es un estado que tiene como rasgo distintivo la sostenibilidad, por lo tanto están haciendo una planeación política sostenible, “entonces todas nuestras planes y acciones están desde el punto de vista de la sostenibilidad, la inclusión y la igualdad. Eso es a nivel de un plan de desarrollo”, sostuvo la secretaria de Turismo Maricarmen Martínez, con La Razón.

La oferta turística que Nuevo León promociona es la gastronomía; la ciudad de Monterrey es lo que ofrece, para el turismo de naturaleza y aventura están los cañones de la Sierra Madre y el turismo de salud y bienestar son los cuatro pilares en que Nuevo León basa su turismo; sin embargo, reconoce que el turismo de reuniones, también es importante.

“Sabemos que la vocación natural de destino es el turismo de reunión y turismo de negocios, porque Monterrey vive de esto, tenemos la Oficina de Convenciones y Visitantes que es parte del ecosistema de turismo que atiende el segmento de Turismo de Reuniones y lo innovador en esta administración es que estamos apostando al turismo cinematográfico, entonces por primera vez tenemos una coordinación de Cinematografía”.

Tiene claro que las producciones cinematográficas, tienen un efecto doble: producir derrama económica y posicionar a Nuevo León ante los ojos del mundo, “básicamente esos son nuestros ejes estratégicos y sobre eso está encaminado todo el proyecto”.

Destacó que en el ámbito gastronómico, son uno de los seis estados de la república, que levantó la mano para pertenecer a la Guía Michelin, y adelantó que esperan por lo menos una estrella.

Martínez, dijo que la parte de festivales y conciertos es lo que los está distinguiendo, y “es la cosa que realmente nos está poniendo en los ojos del mundo”.

Nuevo León es un estado que piensa en la sostenibilidad o sustentabilidad a la hora de hacer turismo, “estamos viendo la posibilidad de empezar a orientar ciertos recursos de manera conjunta institucional para neutralizar la huella de carbono”.

También, señaló que hay una política de concientización del manejo de residuos, “tenemos un sello de sostenibilidad que eso sí nació de la Secretaría y estamos impulsando que las empresas se capaciten y concienticen”.

Señaló que en el estado de Nuevo León no había una secretaría de Turismo, y a partir de la creación de esta dependencia se elevó la conversación sobre el turismo.

Agregó que de 2022 a 2023 el flujo de visitantes creció 26 por ciento. Lo único que no se logró, a niveles antes de la pandemia, son los vuelos en el aeropuerto, “pero no quiere decir que no incrementamos las rutas, tenemos más destinos que en el 2019 pero con menos frecuencia.