“Este Tianguis Turístico es el ave fénix de todas las ediciones”

La edición 2024 del Tianguis Turístico de México significó, por mucho, un reto mayúsculo para la administración federal y la administración local, quienes por un momento pensaron que tras los estragos del huracán Otis, tendría que ser suspendida en Acapulco y dar pie a que otra entidad la albergara; sin embargo, esto no sucedió y la respuesta ha sido impresionante.

En entrevista con La Razón, Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, se dice contenta y sorprendida con los resultados que se han observado durante las primeras horas de este magno evento, el cual describe como histórico y emotivo y que da pie a la imagen de un Acapulco renovado y resiliente.

A casi seis meses de que el evento meteorológico sacudiera a los destinos más representativos de Guerrero, algunas estimaciones señalan que, de manera global, la recuperación se encuentra alrededor del 70 por ciento.

¿Qué significa la realización de este Tianguis Turístico? Inicialmente dudábamos en su realización, incluso, acapulqueños decían que cómo lo haríamos aquí si apenas nos encontrábamos reconstruyendo. No sabíamos si íbamos a poder o no, pero lo decidimos hacer, el Presidente dijo adelante cuentan con el apoyo y nosotros decidimos hacerlo. Incluso desde diciembre hicimos el show de pirotecnia, mucha gente decía que se iba a cancelar, pero no, porque Acapulco es la alegría, Acapulco es la valentía, Acapulco es el arropo de toda su gente, entonces, no podemos parar todos estos eventos que aparte de dar alegría, también son un generador importante de derrama económica para este municipio, que es uno de los municipios y de los lugares más queridos por muchos mexicanos.

¿Esperaban esta convocatoria? Honestamente no, nos ha sorprendido muchísimo, yo sí esperaba la solidaridad, el apoyo de muchos, pero cuando llegué y vi a toda esta gente en el pabellón, los stands con esta producción tan bonita; dicho por el propio secretario de Turismo, ha sido uno de los tianguis con más producción, mejor elaborado y con mayor presencia, fue muy gratificante. Cuando hicimos el recorrido, nos dimos cuenta que hay muchísima gente, está lleno, la gente está participando, pero aparte están contentos. Hay mucha emotividad, los sentimientos están a flor de piel, pero la verdad es que la gente se siente contenta de estar aportando su granito de arena.

Éste es el segundo Tianguis Turístico que se realiza en Guerrero bajo su administración ¿Cuál considera que es la diferencia entre los dos? Este tianguis ha sido histórico, emotivo, indescriptible; en el primer Tianguis ya traíamos esta inercia de seguir trabajando, de saber cómo se iba a realizar, de promover el puerto; sin embargo, este tianguis fue un desafío, fue un reto, yo lo denominaba, incluso en el discurso de apertura lo dije: este Tianguis es el ave fénix, de todas las ediciones del Tianguis Turístico y que va a pasar a la historia como una edición que pensaron que no se iba a llevar a cabo, como una edición con color, con alegría y que tiene mucha calidad.

Evelyn Salgado, ayer, en el Tianguis Turístico Foto: Cuahutli R. Badillo, La Razón

Este Tianguis es una muestra de resiliencia, de voluntad de los acapulqueños, de los guerrerenses, de los mexicanos incluso y la verdad es que es histórico y lo vamos a recordar por siempre.

En cifras ¿qué impacto está teniendo el evento en la economía del puerto? Aún no, pero va a dejar una derrama muy importante, y a nivel nacional, va a dejar una contribución en cada estado que está representado aquí, porque obviamente están promocionando sus destinos turísticos. Estamos haciendo una previsión de aproximadamente 33 mil millones de pesos a nivel nacional de derrame económica, están 787 empresas mil 952 expositores, gobernadoras, gobernadores, 43 países y la verdad es que eso me da mucho gusto, que también les va a ir muy bien.

¿Qué avance tiene actualmente la recuperación del puerto? Tenemos diferentes porcentajes, hay un porcentaje en todo lo que se refiere a servicios, restaurantes, hoteles, escuelas, vamos avanzando; sin embargo, en promedio yo podría decirte que ya estamos a un 65 – 70 por ciento en general.

En otros lugares, hoteles y restaurantes sabemos que están abriendo de manera parcial, entonces esto quiere decir que, si un hotel tiene 500 cuartos, pero hasta el momento ya abrió 300 y los 300 están llenos, eso nos permite hablar de una recuperación y eso les da mucho gusto a hoteleros, a restauranteros, a los propios acapulqueños que tienen sus restaurantes llenos.

Gobernadora, en términos de promoción turística ¿qué estrategias están siguiendo? Ahorita estamos promoviendo con todo a nuestros destinos; después de la catástrofe se cuestionaba el cómo íbamos a promover al puerto si estábamos iniciando la reconstrucción; no obstante, ahorita ya todos están echados para adelante, promoviendo sus restaurantes, los hoteles y, aunque en algunos casos, aún no están al 100 por ciento, han hecho muchas cosas con lo poco que tienen. Esto es algo muy bonito, porque vino a darnos esperanza, a recordarnos que Acapulco siempre se distingue por ser alegre, por tener esa vida, tuvimos un momento complicadísimo, yo creo que tanto el huracán Paulina como el huracán Otis han sido esos dos momentos catastróficos, muy tristes, para todos.

La gobernadora en entrevista en el Tianguis Turístico, ayer Foto: Cuahutli R. Badillo, La Razón

Miguel Torruco se va “contento y realizado”

El trabajo que se realizó durante los seis años del Gobierno actual en materia turística deja tranquilo al secretario de Turismo (Sectur) federal, Miguel Torruco Marqués, quien resalta que si concluye los últimos cinco meses de la administración, pasará a la historia como el segundo titular de Turismo en concluir un periodo completo, sólo después de Antonio Enríquez Savignac, que desempeñó el cargo de 1982 a 1988.

En el marco del inicio de actividades de la 48 Edición del Tianguis Turístico, el secretario refirió que durante su gestión se enfrentaron grandes desafíos como la pandemia de Covid-19, que obligó a que el turismo se detuviera casi en su totalidad, y más recientemente, los estragos del huracán Otis que golpeó a los principales destinos de Guerrero.

“Aquí hicimos 100 por ciento el trabajo, lo hemos demostrado y es la mayor satisfacción de mi vida y se la debo a Andrés Manuel López Obrador el haber servido a mi país, a mi sector y el convertirme en el primer egresado de Turismo al frente de la Secretaría de Turismo”, destacó en entrevista con La Razón.

La edición 2024 de la fiesta turística más importante de México y Latinoamérica será la última que comande Miguel Torruco Marqués y, por mucho, se ha convertido en la más significativa hasta el momento, debido a que regresó a Guerrero, su casa, en medio de un panorama adverso por Otis.

El funcionario recordó que luego del impacto del fenómeno meteorológico, el puerto de Acapulco estaba devastado con la destrucción de las 21 mil habitaciones con las que contaba el destino; ante ello, mencionó que por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador se buscó que esta situación no influyera en la realización del Tianguis Turístico.

El titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, ayer en entrevista con La Razón. Foto: Cuahutli R. Badillo, La Razón

“Todo se puede, y vimos como echarlo a andar, se dieron los apoyos, empezamos a hablar con la población local que tiene una valía impresionante; el sector privado, por ejemplo, jugó un papel fundamental, pero sobre todo la coordinación de los tres órdenes de Gobierno se dio en forma muy positiva”, destacó.

Sostuvo que estas acciones permitieron que hoy en día ya se tengan habilitadas nueve mil 500 habitaciones, lo que quiere decir que ya hay muchos hoteles que están siendo rehabilitados, propiedades nuevas con tecnologías innovadoras que serán clave en el relanzamiento del puerto de Acapulco.

“Se vienen cosas muy importantes que vendrán a catapultar a Acapulco para que vuelva a ser el destino de la Época de Oro y que ahora pues con todo el apoyo del sector privado y todo el ánimo de la población lo vamos a lograr”, destacó.

Previamente, el secretario se enfrentó a una dura prueba con el cierre de la industria debido a la pandemia de Covid-19, en la que recuerda, la innovación y la creatividad jugaron un papel fundamental para crear el Tianguis Turístico digital, para suplir momentáneamente al que sería el Tianguis Turístico de Mérida, Yucatán.

“Decidimos no cancelar el plan, sino que ahí entró la innovación tecnológica. Lo hicimos digital y así dimos paso a un nuevo nicho de mercado que no venía a nuestro país”, dijo.

NÚMEROS POSITIVOS. De acuerdo con las cifras que ha dado a conocer la Sectur durante el Tianguis Turístico, destacan números importantes como que México se encuentra en el décimo lugar en captación de divisas, cuando al inicio del sexenio ocupaba la posición 17; en tanto, avanzó 12 posiciones, de la 40 a la 28, en Inversión Extranjera Directa, rompiendo récord histórico al ser el país con la mayor inversión foránea en el sector.

“Se han invertido 43 mil millones de dólares en infraestructura turística, la mayor inversión que se haya dado en los últimos 60 años, eso nos da un panorama muy interesante, porque este año vamos a cerrar con 45.2 millones de turistas, pero con una cifra histórica en divisas de 33 mil 475 millones de dólares”, sostuvo.

Destacó además que en los últimos seis años, la inversión en nuevos cuartos de hotel permitió la construcción de 187 mil nuevas habitaciones, lo que generó 4.8 millones de empleos directos de los cuales, más de 600 mil empleos en materia turística han sido nuevos.