Ven riesgos a futuro en fondo para pensiones

Tras la propuesta del grupo parlamentario de Morena de usar el dinero de las Afores no reclamadas para el Fondo del Bienestar, el extitular de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) Carlos Ramírez Fuentes afirmó que, de aprobarse, en 10 a 15 años esta iniciativa va a causar problemas a la generación de personas que se pensionen con Administradoras, ya que no se sabe si será capaz de cubrir la demanda de pensiones.

En entrevista con La Razón aseguró que la propuesta presenta tres grandes riesgos al sistema de retiro, ya que por una parte el financiamiento no garantiza si éste será suficiente para cubrir los recursos necesarios, además de que generará desconfianza en las Afores y operativamente no explica cómo podrán recuperar el dinero ahorrado aquellos trabajadores que lleguen a reclamar una cuenta olvidada.

“Si tú quieres darle más prestaciones, me parece excelente, pero ocurre siete semanas antes de las elecciones, todo parece sugerir que tiene un tinte claramente electorero, pero más aún, prometes mejores pensiones, pero financiadas con el dinero de los propios trabajadores, entonces ¿cuál es el beneficio?”, comentó Carlos Ramírez.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, y la legisladora Ivonne Cisneros, se planea que se transfieran los recursos de cuentas no reclamadas una vez que el trabajador cumpla 70 años, para así ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a solventar las pensiones de las personas bajo el régimen del 97.

Detalló que el financiamiento de 70 mil millones de pesos en este momento no causaría problemas y sería suficiente para generar rendimientos que van a permitir que el fondo crezca sin meter más recursos. “Ahorita todo se ve bonito, el problema es en unos 10 o 15 años, cuando la generación Afore empiece a retirarse de manera masiva y ahí es donde van a empezar las demandas por los recursos y entonces va a haber más necesidades y la gran pregunta es si este fondo va a tener suficientes recursos para pagar ese copete de pensiones”, dijo Ramírez Fuentes.

No obstante, destacó que no se aclara que va a alimentar el fondo en el futuro, además de que ésta iniciativa afectará la reputación del Sistema de Ahorro para el Retiro debido a que la gente va a preferir jubilarse antes con tal de que el Gobierno no se lleve su dinero para las pensiones de otros. “Un efecto de esto va a ser positivo porque va a haber menos cuentas abandonadas en el futuro, pero para efectos del fondo va a entrar menos dinero y se puede desbalancear”

Agregó que el otro problema es que no se detalla qué pasará con los trabajadores que lleguen a reclamar posteriormente su Afore cuando se creía que ésta no tenía dueño.

“Lo que dice la iniciativa es que nunca va a prescribir la facultad del trabajador para reclamar esos recursos, pero bueno, yo tengo 70 años ya se llevaron mi dinero al Fondo del Bienestar, ¿a quién le reclamo? Al Afore ya no porque ya se llevaron tu dinero, entonces vas a tener que ir a la ventanilla del IMSS, pero quién sabe cuánto tiempo va a tomar que te respondan,en cuánto tiempo te van a dar tu dinero y si va a haber dinero para dartelo porque ya tuvimos una muy mala experiencia en 2002 con el tema del SAR 92, precursor de las Afores”, recordó.

De acuerdo con la Consar, de enero de 2021 a diciembre de 2023 se han pensionado con una Afore 72 mil 623 personas.