Sin viraje de política pública para atraer inversión, México desaprovechará las cadenas de proveeduría: BBVA

De no darse un viraje significativo en la política pública para atraer inversión, lamentablemente México desaprovechará el proceso de relocalización de las cadenas de valor global donde tiene un gran potencial de crecimiento, advirtió el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano Herrera.

"El país requiere de certidumbre en el marco jurídico para invertir, que las reglas del juego no cambien, que los contratos se respeten y que haya generación eléctrica eficiente, limpia y a precios accesibles.

"Si esto no se corrige y no hay un viraje significativo en la política mexicana respecto a la certidumbre a la inversión, lamentablemente México no va a aprovechar esta oportunidad muy grande de relocalización de las cadenas de proveeduría global", expuso.

Asimismo, en conferencia de prensa, descartó una espiral inflacionaria en el país, debido a que la causa del incremento de precios se debe a choques externos, aunque estimó que será hasta el próximo año cuando el indicador empiece a reducirse.

