“Por ningún motivo veo que Donald Trump vaya a reconocer una derrota”

Estamos a cuatro días de las elecciones en donde se va a definir quién será el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump están prácticamente empatados en la contienda. Pero en Estados Unidos no necesariamente gana quien mayor cantidad de votos tenga, sino quien tenga el mayor número de colegios electorales.Para explicarnos cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos y qué se espera para la elección del próximo martes 5 de noviembre, platicamos con la periodista especialista en temas internacionales, Ana Paula Ordorica.

BIBIANA BELSASSO (BB): En la elección donde ganó Donald Trump, Hillary Clinton tuvo más votos directos que el republicano, pero él ganó. ¿Cómo es el sistema electoral de Estados Unidos?

ANA PAULA ORDORICA: No es que tú votas y se cuenta a nivel nacional, sino precisamente como el nombre “Estados Unidos” dice, son varios estados, y cada estado, dependiendo del número de población que tiene es cuántos votos tiene dentro del Colegio Electoral, este Colegio Electoral tiene 538 votos. Por ejemplo, California tiene 54 votos, es más demócrata, es decir, azul, y es por el tamaño de su población. Texas también es un estado que tiene muchos votos dentro del Colegio Electoral, tiene 40 votos y es más republicano, o sea, rojo, y así sucesivamente.

Entonces, realmente la elección ya está definida en la mayoría de los estados, pero hay siete estados, que les llaman los estados “columpio”, en esta ocasión porque en cada elección es distinta. Son estados que se denominan como morados, no se sabe si se van a decantar por los republicanos y serían rojos, o si se van a decantar por los demócratas y serían azules.

Estos estados “columpio” son Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Sur y Georgia y en esos estados también están muy cerradas las encuestas.

Lo que pasó con Hillary Clinton es que daban los demócratas por sentado triunfos en estados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y no se dieron cuenta de que ha habido un cambio demográfico y un cambio en las preferencias de los ciudadanos de estos estados del norte y centro de Estados Unidos y, al estar enojados con la migración, con el libre comercio, porque sienten que esto les ha quitado sus empleos, les ha encarecido su nivel de vida y no hubo muchas encuestas en el 2016 en estos estados, como ya dándolos por sentado que eran para los demócratas y sorpresa, resulta que ganaron los republicanos.

Trump ganó esos estados y con muy pocos votos, pero con eso fue suficiente para quedarse con los votos del Colegio Electoral de esos estados del norte y centro de Estados Unidos. Entonces, en esta ocasión, lo que sí sabemos es que Harris tiene que ganar, recuperar esos estados, sobre todo, Pensilvania, que es el que más votos en el Colegio Electoral tiene dentro del “columpio”, tiene 19 votos, también tiene que ganar Michigan y tiene que ganar Wisconsin. Trump, por su lado, está teniendo que pensar que a fuerza tiene que ganar Carolina del Sur, con sus 16 votos del Colegio Electoral, y Georgia, que también tiene 16 votos, para pensar que tiene un camino para llegar a esos 270 votos del Colegio Electoral.

BB: El sistema electoral de los Estados Unidos se hizo hace años, cuando era un país con muy poca población.

APO: Mira, lleva tal y como lo dices desde 1787, el Colegio Electoral yo creo que va a seguir y tiene ciertas ventajas. La desventaja es que lo más normal es que en California si tú eres un republicano pues tu voto realmente va a tener poco peso, porque California lo van a ganar los demócratas.

Pero es más fácil en un conflicto poselectoral. Si se tienen que recontar los votos de un solo estado, a contar los de todo un país. Entonces eso hace más sencillo resolver las diferencias electorales pasadas las elecciones y es una ventaja del Colegio Electoral para un país tan grande. Yo no veo que vaya a cambiar.

BB: Vimos que Trump no quiso reconocer las elecciones pasadas donde perdió, y trató prácticamente de “incendiar” el Capitolio. ¿Aceptará la derrota?

APO: No, por ningún motivo y, menos aún con lo cerrado que ha estado la contienda, siento que además en el 2020 todavía tenía la posibilidad de que si perdía se podía volver a lanzar como lo hizo, pero ahorita, a sus 79 años, no va a poderse lanzar a la Presidencia en cuatro años, es su última oportunidad, se ha adueñado del partido, totalmente, tiene incluso a su nuera, que es la que dirige el Partido Republicano, ha metido a solamente leales a él a puestos claves dentro del partido y no veo que vaya a reconocer una derrota.

BB: ¿Cuál de los dos candidatos crees tú que será más amigable con México?

APO: Trump es hombre que llega con muchos agravios, lo vimos aquí en México con López Obrador. Hay un historiador que recomiendo mucho que se llama Timothy Snyder y lo citó en su columna hace unos días Martin Wolf en el Financial Times.

Snyder es historiador experto en Europa de los 30 y los 40, que como bien sabemos, ahí surge el fascismo y el nazismo, y escribe lo que es el fascismo: “Es el culto del voluntarismo sobre la razón. Y es vivir en medio de una gran mentira”, eso lo dice Timothy Snyder y lo recordó Martin Wolf en su columna, me pareció absolutamente preciso para describir lo que es Trump.

Ahora, si llega a ganar en las elecciones Trump, que concluye la votación el martes 5 de noviembre, porque recordemos que ya llevan votando los estadounidenses desde septiembre, pues, yo creo que sí va a haber un cambio importante en el sistema electoral de Estados Unidos.

Lo interesante es que el New York Times y Siena College sacaron una encuesta recientemente en donde la mayoría de los votantes estadounidenses dicen que sí, que la democracia está en riesgo, pero algunos dicen que la democracia no les ha funcionado; y, en ese sentido, esta idea, yo creo, que tuvo mucho Biden y que quizás por eso ya al final, además de sus problemas de fragilidad por la edad, le quitó simpatizantes, es que estar asustando con el tema de la democracia no funciona para todos porque hay muchas personas en Estados Unidos para quienes la democracia no les ha funcionado, ya para cuando se den cuenta cuál es la alternativa, porque como bien decía Winston Churchill “la democracia es el peor sistema político salvo todos los demás”, pues ya no sé si será demasiado tarde.

BB: Para concluir, ¿tendremos resultados este próximo martes? Se ve difícil.

APO: Se ve muy difícil, más tiene que ver con este voto anticipado, cada estado tiene reglas distintas para cómo pueden empezar a contar esos votos, por ejemplo, Pensilvania únicamente puede comenzar a contar esos votos una vez que cerraron las votaciones el 5, en ese sentido, se puede retrasar el conteo de un estado tan importante como Pensilvania y con eso, me parece que es difícil que tengamos un resultado electoral esa misma noche, pero bueno, ya sabemos cómo las encuestas en Estados Unidos han decepcionado últimamente.